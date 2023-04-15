Ремня бы вам. В Новосибирске поставят рекордное количество дорожных камер для слежки — где вас поймают

В этом году в Новосибирске установят 50 новых комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения. Для сравнения: за предыдущие 5 лет в городе поставили 49 дорожных камер. Новые комплексы разместят на аварийных участках, на это потратят больше 300 миллионов рублей. Они будут фиксировать превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности и прочие нарушения. НГС выяснил, эффективны ли такие камеры и почему многие водители пренебрегают правилами безопасности, несмотря на наказание.
Где будут камеры
«Центр организации дорожного движения» объявил торги на закупку дорожных камер в марте. Их общая начальная стоимость превысила 394 миллиона рублей. Отметим, что в ходе торгов подрядчики могут согласиться выполнить работы за меньшую сумму. Комплексы поставят на пересечениях Крылова и Красного проспекта, Автогенной и Кирова, Богдана Хмельницкого и Писемского, Каменской и Фрунзе, Кирова и Восход и других. Все адреса перечислены в аукционной документации, мы отметили их на карте.
В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области объяснили, что места для установки камер определила мэрия и согласовала с ГИБДД. Для этого использовали методику размещения, которую утвердили по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
— Выбор мест осуществлен на основании анализа аварийности за 2022 год в части дорожно-транспортных происшествий как с пострадавшими, так и с причинением материального ущерба. После проведения анализа аварийности за 2022 год было принято решение о закупке комплексов фотовидеофиксации в количестве 50 штук, — пояснил Минтранс.
Власти уточнили, что в 2018 году для города закупили один новый комплекс для фиксации нарушений, в 2019 году — 6, в 2020 году — 9, 2021-м — 6, в 2022 году — 27. Таким образом, за предыдущие пять лет их было 49.
Какие нарушения заметят?
В документах на закупку камер говорится о том, что с помощью новых комплексов будут фиксировать проезд на красный свет, остановку за стоп-линией, несоблюдение предписаний знаков или разметки. Также камеры заметят превышение скорости и непристегнутые ремни безопасности, стоянку на пешеходном переходе и другие нарушения.
По словам координатора дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александра Стефанова, камеры действительно устанавливают в тех местах, где чаще всего происходят аварии.
— Эффективность камер доказана. Количество нарушений снижается — как минимум по тем вещам, которые камеры фиксируют: скоростной режим, движение по полосам и так далее. После того как камеры снимают, количество нарушений постепенно возвращается. Мое личное мнение: камеры нужны для неотвратимости наказания. Автовладельцев не нужно предупреждать о том, когда и где эти комплексы стоят. Если человек не знает этого, то будет стараться соблюдать правила на всём протяжении маршрута. А если знает, то он перед камерой скорость снижает, а потом старается наверстать упущенное время: гонит, перестраивается, опасно водит. В таком случае камера не выполняет функцию, которую должна, — считает эксперт.
Ремни и наказание
Несмотря на камеры и штрафы (1000 рублей за непристегнутый ремень), автомобилисты и пассажиры всё равно продолжают нарушать это правило. Так делают и обычные водители, и таксисты. Например, с такой жалобой в редакцию обратилась читательница Александра:
— Езжу на такси достаточно часто, и в 90% водители пренебрежительно смотрят, когда я пристегиваюсь на заднем сиденье. Начинают шутить очень неуместно: «Да зачем?», «Девушка, я хорошо вожу». Верю. Но вот другой водитель может водить плохо. Ремень безопасности дает мне хоть какие-то шансы выжить. Устала уже всем и каждому объяснять, почему пристегиваюсь. Теперь отвечаю: «Я так хочу». И снижаю рейтинг водителю. Потому что не нужно отговаривать или прикалываться над людьми, которые пристегиваются. Если сзади пристегнуться нет возможности, то требую остановить машину, сажусь вперед и тоже пристегиваюсь. Очень сильно раздражает, как люди безалаберно относятся к таким важным вещам.
НГС обратился к психотерапевту Игорю Ляху, чтобы выяснить, почему люди пренебрегают этим правилом безопасности.
Игорь Лях — врач-психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы. Член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, член Ассоциации супервизоров и консультантов, преподаватель Новосибирского государственного медицинского университета.
— Основная причина — экономия движений. Психика человека устроена так, что он совершает автоматические привычные действия и не делает того, что не стало привычным. Все водители замечательно свой автомобиль заводят, это отработано до автоматизма. Большая часть водителей поправляет кресла, чтобы сидеть было удобно, это действие для них совершенно логично. Есть люди, которые даже это не могут довести до автоматизма, — считает специалист.
По словам психотерапевта, далеко не все люди воспринимают вождение как опасный процесс, который может привести к травмам и гибели. Некоторые водители не знают, как устроена система безопасности в их машине. Например, что подушка безопасности может не сработать в случае аварии, если ремень не пристегнут.
— Получается, основные причины того, что люди не пристегиваются: принцип экономии, безответственное отношение, в том числе к самому себе, и минимальное знание того, как работает автомобиль, — добавил Игорь Лях.
На этой неделе новосибирцы пожаловались в редакцию НГС на плохое состояние асфальта в районе Тещиного языка. Редакция отправила на место фотокорреспондента Александра Ощепкова. Вместо разбитой дороги он обнаружил ровное покрытие, которому могут позавидовать даже те, кто ездит в центральной части города. Посмотрите на это на видео.