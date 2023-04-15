Ремня бы вам. В Новосибирске поставят рекордное количество дорожных камер для слежки — где вас поймают

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области объяснили, что места для установки камер определила мэрия и согласовала с ГИБДД. Для этого использовали методику размещения, которую утвердили по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



— Выбор мест осуществлен на основании анализа аварийности за 2022 год в части дорожно-транспортных происшествий как с пострадавшими, так и с причинением материального ущерба. После проведения анализа аварийности за 2022 год было принято решение о закупке комплексов фотовидеофиксации в количестве 50 штук, — пояснил Минтранс.

