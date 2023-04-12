«Дорога — ништяк»: читатель пожаловался на ямы на Тещином языке, и мы заставили фотографа туда съездить — видео

На место незамедлительно был выслан фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Заданию он был не рад и убеждал, что с дорогами в этом месте всё хорошо. Редакция ему не поверила, а зря.

— Специально для тех, кто не верит, что тут везде дорога хорошая. Спасибо за то, что верите мне на слово, — победоносно прислал видео в редакцию фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, отправленный на редакционное задание по жалобе читателя. — Есть небольшие ямы. Но пробки там совсем не из-за ям. А из-за того, что Тещин язык узкий и извилистый и кое-где два ряда влазят, а где-то нет. И все вынуждены перестраиваться. А по утрам криво работает светофор на Троллейной.