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«Дорога — ништяк»: читатель пожаловался на ямы на Тещином языке, и мы заставили фотографа туда съездить — видео

Ему удалось найти ровные дороги в Новосибирске

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Проверка показала — серьезных ям на Тещином языке нет

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Дороги на Толмачевском шоссе и Тещином языке в Новосибирске оказались в нормальном состоянии. Мы проверили их качество после жалобы читателя и нашли чуть ли не лучшее в городе дорожное полотно.

— Помогите решить проблему. Каждое утро пробки. Толмачевское шоссе разбито, машины еле ползут по плохой дороге. Из-за этого скапливается ужасная пробка. Каждое утро улица Связистов, Троллейная, весь Тещин язык стоит. Это всё началось с того момента, как растаяли зимние дороги, — заверил нас читатель.

На место незамедлительно был выслан фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Заданию он был не рад и убеждал, что с дорогами в этом месте всё хорошо. Редакция ему не поверила, а зря.

— Специально для тех, кто не верит, что тут везде дорога хорошая. Спасибо за то, что верите мне на слово, — победоносно прислал видео в редакцию фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, отправленный на редакционное задание по жалобе читателя. — Есть небольшие ямы. Но пробки там совсем не из-за ям. А из-за того, что Тещин язык узкий и извилистый и кое-где два ряда влазят, а где-то нет. И все вынуждены перестраиваться. А по утрам криво работает светофор на Троллейной.

Свои слова он подкрепил видео, которое лучше всего смотреть со звуком.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Дорога на Тещином языке оказалась ровной

Видео: Александр Ощепков / NGS.RU

— Всё во всех местах прекрасно. Дорога тут ништяк. В центре бы были такие дороги, как здесь, — подытожил Александр Ощепков.

А теперь серьезно. Присылайте нам фото и видео действительно разбитых дорог и тротуаров, и мы составим карту.

Сибирячка предложила устроить бойкот мужчинам, чтобы улучшить дороги и тротуары в Новосибирске. Она подробно описала идею в своей колонке.

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ДорогиПыль в НовосибирскеЯмыТещин языкТолмачево
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