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Новые камеры фиксации ПДД поставят в Новосибирске — показываем на карте

За работы готовы заплатить свыше 394 миллионов рублей

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Всего опубликовано 19 контрактов на общую сумму более 394 миллионов рублей

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В Новосибирске установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Новосибирские власти объявили аукционы на выполнение работ.

Информация о поиске поставщиков размещена на сайте госзакупок, Всего опубликовано 19 контрактов на общую сумму более 394 миллионов рублей. Согласно документам, новые комплексы планируется установить как на левом, так и на правом берегу города.

Оборудование будет фиксировать превышение скорости движения, проезд на запрещающий сигнал, не пристегнутые ремни безопасности и другое.

— Назначение товара: автоматическая фиксация нарушений ПДД и передача сформированной на рубеже контроля информации для оформления постановлений об административных правонарушениях в ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области; распознавание и идентификация ГРЗ всех ТС, прошедших через рубеж контроля, — указано в документах.

Информация о поиске подрядчиков появилась на сайте госзакупок 16 и 17 марта. Подать заявку на участие в аукционах можно до конца марта.


В начале февраля в Новосибирске стали известны первые адреса, где камеры выявляют водителей и пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности. НГС посмотрел, как камеры выглядят вживую.

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