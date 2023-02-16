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НГС сфотографировал камеры ГИБДД, которые могут штрафовать за непристегнутый ремень, — как они выглядят и где висят

Мы выяснили первые адреса, где установленные камеры работают с новой функцией

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Камера на перекрестке Красного проспекта и улицы Крылова

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В Новосибирске стали известны первые адреса, где камеры выявляют водителей и пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности.

По данным из сообщений пабликов и по информации раздела сайта ГИБДД РФ «Места размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации», на пересечениях Красного проспекта с ул. Гоголя и Крылова стоят камеры, способные фиксировать указанное нарушение.

НГС проехал по указанным перекресткам и посмотрел, как камеры выглядят вживую.

Камера возле улицы Гоголя

Камера возле улицы Гоголя

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На снимках вы видите камеры типа «Призма-Н» с инфракрасным блоком подсветки, который используется для лучшего «высвечивания» салона автомобиля.

Подобная техника может выявлять на кадрах съемки руки водителя, руль, плечо, ремень безопасности. Если автоматическая система «засекла» подозрительного водителя, то снимки должен проверить уже инспектор, который принимает решение о вынесении постановления о штрафе.

Точки на Красном проспекте

Точки на Красном проспекте

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Точки на пр. Маркса

Точки на пр. Маркса

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Также есть данные о работе подобных камер на пересечении улицы Жуковского и Мочищенского шоссе, на участках ул. Дуси Ковальчук, на пр. Маркса в районе кинотеатра «Аврора».

Так выглядит кадр фиксации ремня

Так выглядит кадр фиксации ремня

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Ранее НГС отправлял запрос в Министерство транспорта НСО и областной ЦОДД по поводу официального списка камер на ремни, но ответ пока не получен. Напомним, что штраф за непристегнутый ремень безопасности по ст. 12.6 КоАП составляет 1000 рублей, со скидкой — 500 рублей.

Почитайте еще, что с 31 января изменился адрес выдачи разрешений на возврат транспортных средств со штрафстоянки за нарушение ПДД.

ДТППДДКамеры ГИБДДРемень безопасности
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