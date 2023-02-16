НГС сфотографировал камеры ГИБДД, которые могут штрафовать за непристегнутый ремень, — как они выглядят и где висят

В Новосибирске стали известны первые адреса, где камеры выявляют водителей и пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности.
По данным из сообщений пабликов и по информации раздела сайта ГИБДД РФ «Места размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации», на пересечениях Красного проспекта с ул. Гоголя и Крылова стоят камеры, способные фиксировать указанное нарушение.
НГС проехал по указанным перекресткам и посмотрел, как камеры выглядят вживую.
На снимках вы видите камеры типа «
Подобная техника может выявлять на кадрах съемки руки водителя, руль, плечо, ремень безопасности. Если автоматическая система «засекла» подозрительного водителя, то снимки должен проверить уже инспектор, который принимает решение о вынесении постановления о штрафе.
Также есть данные о работе подобных камер на пересечении улицы Жуковского и Мочищенского шоссе, на участках ул. Дуси Ковальчук, на пр. Маркса в районе кинотеатра «Аврора».
Ранее НГС отправлял запрос в Министерство транспорта НСО и областной ЦОДД по поводу официального списка камер на ремни, но ответ пока не получен. Напомним, что штраф за непристегнутый ремень безопасности по ст. 12.6 КоАП составляет 1000 рублей, со скидкой — 500 рублей.
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