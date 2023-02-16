НГС сфотографировал камеры ГИБДД, которые могут штрафовать за непристегнутый ремень, — как они выглядят и где висят

Ранее НГС отправлял запрос в Министерство транспорта НСО и областной ЦОДД по поводу официального списка камер на ремни, но ответ пока не получен. Напомним, что штраф за непристегнутый ремень безопасности по ст. 12.6 КоАП составляет 1000 рублей, со скидкой — 500 рублей.



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