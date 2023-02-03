Первые штрафы пришли новосибирцам: камеры фотофиксации начали отслеживать не пристегнутые ремни безопасности

В Новосибирске и области начали штрафовать за отсутствия ремня безопасности по камерам фотофиксации.
— В регионе объекты автоматической фотофиксации правонарушений начали работать в новом режиме. Госавтоинспекция Новосибирской области уже выписала первые постановления, — сообщает новосибирская ГИБДД.
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по НСО, автомобилисты будут получать штрафы за не пристегнутый ремень водителя, а также за перевозку пассажира без ремня безопасности.
— В соответствии со статьей 12.6 КоАП РФ за данное нарушение предусмотрено наказание в форме административного штрафа в размере 1000 рублей. В течение 20 дней со дня вынесения постановления действует скидка 50%, — отметили в отделе пропаганды.
Также в ГИБДД отметили, что водитель обязан при движении быть пристегнутым и перевозить пассажиров только с пристегнутыми ремнями безопасности.
Напомним, с 31 января изменился адрес выдачи разрешений на возврат транспортных средств со штрафстоянки за нарушение ПДД.