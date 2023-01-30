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В Новосибирске меняется адрес для выдачи разрешений на возврат машин со штрафстоянки

Рассказываем, куда ехать с 31 января

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Раньше документ получали на улице Владимировской

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В Новосибирске с 31 января изменят адрес выдачи разрешений на возврат транспортных средств со штрафстоянки за нарушение ПДД.

Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, выдавать разрешения будут по адресу: улица Нижегородская, 272, корпус 2. Режим работы — с 09:00 до 21:00 без выходных. Раньше документ получали на улице Владимировской, 2л.

После 21:00 гражданам необходимо обращаться в дежурное отделение полка ДПС ГИБДД по Новосибирску, который расположен на улице Станционная, 24/1.

Ранее мы рассказывали о 5 приемах против эвакуаторщиков, которые не дадут увезти вашу машину. А также почитайте нашу инструкцию о том, как забрать машину со штрафстоянки.

НовосибирскПДДШтрафстоянка
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