Увезли машину на эвакуаторе? Четкая инструкция, куда звонить, бежать, где забирать и сколько платить

Процесс эвакуации машин в Новосибирске из-за нарушения правил парковки — явление переменчивое. В 2019 году НГС уже публиковал подробную инструкцию спасения своего автомобиля, но многое с тех пор изменилось. Сегодня мы печатаем обновленную инструкцию: телефоны, адреса штрафстоянок и тарифы. Распечатайте, вырежьте и сохраните на всякий случай.
С самого первого момента, как автомобиль исчезает с места парковки, у водителей начинается путаница: куда дозвониться, чтобы узнать, где машина. Люди звонят в полицию, им дают телефон сети штрафстоянок транспортной компании «ГАПП 9», но многие жалуются, что дозвониться невозможно.
Так вот, телефон сети штрафстоянок 262-10-73 по-прежнему действует, по нему могут подсказать местоположение автомобиля и тарифы на эвакуацию. Если у вас возникают трудности с дозвоном на этот номер, звоните в полицию (102 с мобильного) и настоятельно требуйте помощи по поиску вашей машины, жалуйтесь, что не можете дозвониться на стоянку. Еще один телефон 232-23-21 — это дежурная часть полка ДПС ГИБДД Новосибирска на Станционной.
Далее нужно проехать в отделение ГИБДД, чтобы получить отметку для получения машины со стоянки, также вас проверят на наличие неоплаченных штрафов. Раньше водители ездили в полк ДПС на Станционной и в отделение на Немировича-Данченко, теперь днем с
Вы приезжаете к управлению ГИБДД по Новосибирской области на Владимировской, видите на воротах табличку — нужно пройти немного дальше в сторону железной дороги и обогнуть здание направо.
Тут же имеется небольшая парковка на случай, если вы на другой машине или вас привезли. После получения всех отметок и уплаты штрафов можно ехать за машиной на штрафстоянку. После
Ранее базовая штрафстоянка находилась по адресу Октябрьская магистраль, 4д, теперь ее перенесли вверх по Ипподромской на ул. Михаила Кулагина, 2/1. Там вы платите за услуги эвакуации (наличными или картой) и забираете автомобиль. Не забудьте осмотреть его на повреждения. При оплате наличными будьте внимательны: автомат не выдает сдачу.
Сколько же стоит сейчас эвакуация? За 3 года она подорожала, вот тарифы:
Работа эвакуатора — 1921 рубль.
Каждый час хранения авто на стоянке — 46,5 рубля.
В 2019-м тарифы были такие: 1724 рубля — за эвакуацию, 44,09 рубля — за час хранения. Не забудьте оплатить основной штраф ГИБДД за ваше нарушение, это можно сделать позже. К примеру, стоянка в зоне перехода или на тротуаре обойдется вам в 1000 рублей, а со скидкой — в 500 рублей (но заплатить нужно в течение 20 суток). И 10 суток дается на обжалование протокола инспектора ДПС, если вы не согласны с эвакуацией.
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