Увезли машину на эвакуаторе? Четкая инструкция, куда звонить, бежать, где забирать и сколько платить

Так вот, телефон сети штрафстоянок 262-10-73 по-прежнему действует, по нему могут подсказать местоположение автомобиля и тарифы на эвакуацию. Если у вас возникают трудности с дозвоном на этот номер, звоните в полицию (102 с мобильного) и настоятельно требуйте помощи по поиску вашей машины, жалуйтесь, что не можете дозвониться на стоянку. Еще один телефон 232-23-21 — это дежурная часть полка ДПС ГИБДД Новосибирска на Станционной.