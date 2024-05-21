«Начала заводить машину»: в Новосибирске ночью загорелся автомобиль — видео пожара

В Новосибирске вечером, 21 мая, на улице Дмитрия Шмонина загорелась машина. Об этом рассказали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
— Девушка начала заводить машину, и внезапно загорелся двигатель, — объяснили в телеграм-каанале.
Информации о пострадавших нет. Корреспондент НГС обратилась за комментарием в пресс-службу МЧС по Новосибирской области.
На выходных загорелось заброшенное здание рядом с городским аэропортом Северный. Пожар начался с кровли.
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