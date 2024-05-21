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Происшествия «Начала заводить машину»: в Новосибирске ночью загорелся автомобиль — видео пожара

«Начала заводить машину»: в Новосибирске ночью загорелся автомобиль — видео пожара

У машины загорелся двигатель

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Инцидент произошел поздно вечером

В Новосибирске вечером, 21 мая, на улице Дмитрия Шмонина загорелась машина. Об этом рассказали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Девушка начала заводить машину, и внезапно загорелся двигатель, — объяснили в телеграм-каанале.

Видео опубликовали в социальных сетях

Информации о пострадавших нет. Корреспондент НГС обратилась за комментарием в пресс-службу МЧС по Новосибирской области.

Если вам известны обстоятельства этого происшествия, то сообщите об этом в редакцию НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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На выходных загорелось заброшенное здание рядом с городским аэропортом Северный. Пожар начался с кровли.

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