В воздухе сероводород: жителей улицы Кирова замучил неприятный аромат — как мэрия с ним борется

Дома находятся недалеко от ГПНТБ Источник: Дмитрий Новицкий / 2ГИС











Новосибирцы много лет мучаются с неприятным запахом на улице Кирова в районе ГПНТБ. Они заваливают мэрию Новосибирска жалобами. Администрация на них реагирует. И даже сделала два года назад ремонт. О том, как пытаются убрать запах сероводорода в Октябрьском районе, читайте в материале.

«Сколько живем, так и воняет»

В группе «Октябрьский район | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» подписчик рассказал, что неприятный запах на Кирова не уходит уже много лет и остается большой проблемой.

— Мы уже шутим, что это фирменный запах. Кирова, 27. Сколько живем, уже больше 20 лет, так и воняет. Особенно воняло, когда делали ремонт перед домом, — рассказал подписчик группы.



К посту прикрепили жалобы с сервиса «Госуслуги.Решаем Вместе». В группе опубликовали пять скриншотов, но дата, когда были оставлены комментарии не указана. Найти эти же жалобы на сайте «Госуслуг.Решаем Вместе» корреспондент НГС не смогла.

Жители отмечают, что ремонт на Кирова, 23 не помог бороться с запахами Источник: Октябрьский район | Новосибирск / «Вконтакте»











В одной из жалоб жители отмечают, что ремонт, который проводили возле Кирова, 23, не помог. Об этом ремонте писал НГС в 2022 году. Тогда ремонтировали сети канализации, и запах на это время ухудшился.

В пресс-службе мэрии подтвердили, что по поводу запаха на Кирова много обращений.

— Проблема периодического появления запаха сероводорода, то есть свойственного хозяйственно-фекальной канализации, по улице Кирова в Октябрьском районе города Новосибирска в настоящее время действительно существует, жалобы от жителей в мэрию города Новосибирска по данному вопросу поступали, — подтвердили в администрации города.

Что делает мэрия, что убрать запах?

На улице Кирова несколько раз проводились выездные осмотры, во время которых наличие специфического запаха подтверждалось. Роспотребнадзор проводил замеры — они показали превышение предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе.

Причиной является сооружение на канализационном коллекторе — верхняя камера дюкера, то есть трубопровода. Оно находится по адресу улица Кирова, 23. В этом сооружении установлена система газоочистки, которая работает в тяжелейших, по словам мэрии, условиях.

— На сегодняшний момент МУП города Новосибирска «Горводоканал» проводит постоянные работы по совершенствованию системы газоочистных сооружений, расположенных по улице Кирова, в целях предотвращения проникновения неприятного запаха из системы канализации в атмосферный воздух, — отметили в пресс-службе мэрии.



Проблему решают уже не первый год. На сетях канализации установили современные более эффективные фильтры. В администрации после этого сообщили, что пахнуть стало лучше.

Как добавили в пресс-службе администрации, АО «РЭС» после обращения комитета по энергетики мэрии восстановило и ввело в работу кабельную линию второго ввода электроснабжения в верхнюю камеру дюкера. Пока кабель не восстановили, были перебои в работе электрооборудования системы газоочистки.

Зимой из-за холодов в работе очистного оборудования временно возникали перебои. Сейчас неполадки устранили — внепланово заменили фильтры.

— МУП города Новосибирска «Горводоканал» регулярно выполняет обследования участка сети канализации по указанному адресному ориентиру. По результатам обследований отмечено, что люки канализационных колодцев герметичны, сети канализации работают в штатном режиме, в случае нарушений герметизации оперативно выполняются работы по восстановлению герметизации, — добавили в администрации города.

С начала 2024 года в общественную приемную мэрии жалобы на неприятные запахи в районе Кирова не поступали. Участок постоянно контролируют специалисты мэрии.