В воздухе сероводород: жителей улицы Кирова замучил неприятный аромат — как мэрия с ним борется

Новосибирцы много лет мучаются с неприятным запахом на улице Кирова в районе ГПНТБ. Они заваливают мэрию Новосибирска жалобами. Администрация на них реагирует. И даже сделала два года назад ремонт. О том, как пытаются убрать запах сероводорода в Октябрьском районе, читайте в материале.
«Сколько живем, так и воняет»
В группе «Октябрьский район | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» подписчик рассказал, что неприятный запах на Кирова не уходит уже много лет и остается большой проблемой.
— Мы уже шутим, что это фирменный запах. Кирова, 27. Сколько живем, уже больше 20 лет, так и воняет. Особенно воняло, когда делали ремонт перед домом, — рассказал подписчик группы.
К посту прикрепили жалобы с сервиса «Госуслуги.Решаем Вместе». В группе опубликовали пять скриншотов, но дата, когда были оставлены комментарии не указана. Найти эти же жалобы на сайте «Госуслуг.Решаем Вместе» корреспондент НГС не смогла.
В одной из жалоб жители отмечают, что ремонт, который проводили возле Кирова, 23, не помог. Об этом ремонте писал НГС в 2022 году. Тогда ремонтировали сети канализации, и запах на это время ухудшился.
В пресс-службе мэрии подтвердили, что по поводу запаха на Кирова много обращений.
— Проблема периодического появления запаха сероводорода, то есть свойственного хозяйственно-фекальной канализации, по улице Кирова в Октябрьском районе города Новосибирска в настоящее время действительно существует, жалобы от жителей в мэрию города Новосибирска по данному вопросу поступали, — подтвердили в администрации города.
Что делает мэрия, что убрать запах?
На улице Кирова несколько раз проводились выездные осмотры, во время которых наличие специфического запаха подтверждалось. Роспотребнадзор проводил замеры — они показали превышение предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе.
Причиной является сооружение на канализационном коллекторе — верхняя камера дюкера, то есть трубопровода. Оно находится по адресу улица Кирова, 23. В этом сооружении установлена система газоочистки, которая работает в тяжелейших, по словам мэрии, условиях.
— На сегодняшний момент МУП города Новосибирска «Горводоканал» проводит постоянные работы по совершенствованию системы газоочистных сооружений, расположенных по улице Кирова, в целях предотвращения проникновения неприятного запаха из системы канализации в атмосферный воздух, — отметили в пресс-службе мэрии.
Проблему решают уже не первый год. На сетях канализации установили современные более эффективные фильтры. В администрации после этого сообщили, что пахнуть стало лучше.
Как добавили в пресс-службе администрации, АО «РЭС» после обращения комитета по энергетики мэрии восстановило и ввело в работу кабельную линию второго ввода электроснабжения в верхнюю камеру дюкера. Пока кабель не восстановили, были перебои в работе электрооборудования системы газоочистки.
Зимой из-за холодов в работе очистного оборудования временно возникали перебои. Сейчас неполадки устранили — внепланово заменили фильтры.
— МУП города Новосибирска «Горводоканал» регулярно выполняет обследования участка сети канализации по указанному адресному ориентиру. По результатам обследований отмечено, что люки канализационных колодцев герметичны, сети канализации работают в штатном режиме, в случае нарушений герметизации оперативно выполняются работы по восстановлению герметизации, — добавили в администрации города.
С начала 2024 года в общественную приемную мэрии жалобы на неприятные запахи в районе Кирова не поступали. Участок постоянно контролируют специалисты мэрии.
На прошлой неделе загорелся левобережный полигон в Новосибирске. Горожане несколько дней жаловались на неприятный запах, из-за которого болела голова.