«Вонища жуткая»: неприятный запах распространился у домов рядом с ГПНТБ

В Новосибирске около домов возле ГПНТБ на улице Кирова проводят реконструкцию коллекторного тоннеля. По словам жителя дома, вокруг жилого комплекса стоит невыносимый запах канализации, который можно почувствовать даже на
Подробностями поделился местный житель Дмитрий. По его словам, яму для замены канализационного тоннеля выкопали несколько месяцев назад.
— С первого по последний этаж в комплексе невозможно дышать, открыть окна тоже нельзя, все жители в ужасе. Вонища жуткая, ветер окутывает и с одной стороны жилой комплекс, и с другой, даже сбежать некуда. Запах стойкий, я живу на
Жители считают, что данную реконструкцию проводят из-за строящегося вблизи их домов нового жилого комплекса Chicago. Генеральный инженер компании-субподрядчика «Тонком плюс» Антон Усков сообщил, что реконструкция не связана со строительством новых домов:
— Проходят работы по модернизации сетей канализации. С новым жилым комплексом это не связано. Мы уже строим третий год этапами, строительство недешевое, сейчас заключительный этап.
На вопрос про запах инженер ответил, что подрядчики уменьшили работы по разрытию, чтобы не перекапывать весь город.
— На глубине примерно 10 метров проложен тоннель коллекторный, который шел закрытым способом. Чтобы не перекапывать весь город, мы нашли место, где можно сделать небольшое вскрытие и через тоннель подавать трубы, тем самым минимизировали работы по разрытию, — отметил Антон Усков.
В управляющей компании жилого комплекса «Сибавтостройсервис» ответили журналисту НГС, что от запаха страдают все дома комплекса по адресам Кирова, 27, Кирова 27/2, Кирова 27/3 и Кирова 27/4, но компания ничего с этим сделать не может.
— Действительно, там огорожена территория и висит паспорт объекта, идет реконструкция коллекторного тоннеля, работы будут проводить до 30 июня следующего года. Мы, со своей стороны, запах устранить не можем, — объяснили в управляющей компании ЖК.
Недавно мы писали о том, что жители ЖК «Ясный берег» почувствовали едкий химический запах в доме ночью. Оказалось, что застройщик проводил работы на подземной парковке без достаточной вентиляции.