«Вонища жуткая»: неприятный запах распространился у домов рядом с ГПНТБ

Подробностями поделился местный житель Дмитрий. По его словам, яму для замены канализационного тоннеля выкопали несколько месяцев назад.

— С первого по последний этаж в комплексе невозможно дышать, открыть окна тоже нельзя, все жители в ужасе. Вонища жуткая, ветер окутывает и с одной стороны жилой комплекс, и с другой, даже сбежать некуда. Запах стойкий, я живу на 12-м этаже и даже там чувствую, — рассказал НГС Дмитрий.