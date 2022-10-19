«Нам устроили газовую камеру»: жители нового ЖК в Новосибирске пожаловались на едкий химический запах в подъезде
По мнению людей, запах появился из-за ремонта подземной парковки и недостаточной вентиляции
Жители ЖК «Ясный берег» почувствовали едкий химический запах в доме в ночь на 19 октября. По словам одного из жильцов, люди оказались в газовой камере из-за того, что застройщик проводил работы на подземной парковке без достаточной вентиляции. Чем недовольны хозяева квартир и что говорят строители — в материале.
«Проснулись от едкого химического запаха»
Житель дома по адресу Ясный Берег, 12 рассказал НГС, что едкий запах в квартире и подъезде он почувствовал ночью с 18 на 19 октября. По его словам, на первых этажах невозможно было выйти из квартиры в подъезд.
— Застройщик проводил работы на подземной парковке, но система вентиляции либо плохо работала, либо ее мощности было недостаточно, — сообщил читатель НГС.
Мужчина обратился в управляющую компанию, где сначала сообщили, что не знают, откуда появился запах, а после отметили, что вентиляция функционировала, когда работники уходили с объекта, но потом работать перестала.
— Люди ночью проснулись от едкого химического запаха, нам фактически устроили газовую камеру. Жильцы начали звонить в управляющую компанию, тогда пришли сотрудники: открыли окна и двери в помещениях общего пользования, — отметил мужчина.
По его словам, ремонтные работы на парковке с применением сильно пахнущих веществ уже случались, тогда управляющая компания и застройщик сообщили жителям, что будут следить за вентиляцией.
Что говорят застройщик и управляющая компания
В управляющей компании «Город-парк», которая обслуживает жилой комплекс «Ясный берег», на запрос НГС ответили, что работы на подземной парковке проводились с 10:00 18 октября до 06:00 19 октября застройщиком жилого комплекса.
— Застройщик запустил непрерывный технологический процесс по формированию основания пола подземного паркинга, он предполагает бетонирование пола и шлифовку оснований в несколько слоев. Процесс занимает от 18 до 20 часов и не может быть прерван, — сообщили в управляющей компании.
В организации отметили, что система вентиляции помещений — естественная, вентиляционные каналы изолированы, на парковке установлена функционирующая механическая вентиляция.
— После поступления первого сообщения о запахе было организовано проветривание помещений, — отметили в УК «Город-парк».
Управляющая компания направила застройщику требование о приостановке работ до устранения запахов из помещения подземной парковки.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО УК «Город-парк» принадлежит Ирине Ложкиной (67%) и Яне Прокопьевой (33%). На конец 2021 года выручка организации составила 75,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,5 миллиона рублей.
Застройщик ЖК «Ясный берег» — ООО СЗ «Аква сити» — рассказал НГС, что на данный момент в компании выясняют причину появления запаха в местах общего пользования, дополнительно проверяют систему вентиляции и примыкание лифтовых шахт для исключения подобных ситуаций.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компанией владеют Олег Вебер (42%), Владимир Мартыненков (30%), Станислав Ложкин (18%), Владимир Сотников (7%) и Владимир Мартыненков (3%), но с другим отчеством. На конец 2021 года выручка компании составила 332,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 77,6 миллиона рублей.
Мы уже писали о «домах-вонючках», в ЖК «Панорама» на каждом этаже пахло по-разному, но везде был едкий и неприятный тошнотворный запах. В квартале «На Декабристов» из-за кафе в подъезде стоял запах беляшей.