«Нам устроили газовую камеру»: жители нового ЖК в Новосибирске пожаловались на едкий химический запах в подъезде

— Застройщик проводил работы на подземной парковке, но система вентиляции либо плохо работала, либо ее мощности было недостаточно, — сообщил читатель НГС.

Мужчина обратился в управляющую компанию, где сначала сообщили, что не знают, откуда появился запах, а после отметили, что вентиляция функционировала, когда работники уходили с объекта, но потом работать перестала.



— Люди ночью проснулись от едкого химического запаха, нам фактически устроили газовую камеру. Жильцы начали звонить в управляющую компанию, тогда пришли сотрудники: открыли окна и двери в помещениях общего пользования, — отметил мужчина.