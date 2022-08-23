Дом с душком. Как жители элитного ЖК переживают открытие модного кафе — из-за него в подъезде воняет «беляшами»

— Из-за нарушений при проектировании весь запах от приготовления пищи в кафе попадает в подъезд «Б» и делает невыносимой жизнь жильцов. На жалобы кафе не реагирует, отвечая жильцам: «Радуйтесь, что пивнушку здесь не открыли». Запах настолько сильный, что стоит смог, и персонал клининга открывает двери в подъезд, чтобы можно было дышать.

Для хозяйки заведения Анастасии Тарантаевой это первый опыт в ресторанном бизнесе. И, похоже, первый самостоятельный проект в принципе. Кроме ООО «ТР Групп», которое управляет заведением, в базе «Контур.Фокус» за ней числится только ИП, которое также создано только в этом году.

