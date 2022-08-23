Дом с душком. Как жители элитного ЖК переживают открытие модного кафе — из-за него в подъезде воняет «беляшами»

Открывшееся всего месяц назад кафе Quince в квартале «На Декабристов» уже успело стать звездой в социальных сетях. Отметиться фотографиями там поспешили многие местные блогеры, а найти свободный столик бывает непростой задачей. Но появление успешного заведения радует не всех. Жители дома жалуются на тяжелый запах в подъезде. В управляющей компании признают проблему, но считают виноватым само заведение.
Как появилось кафе и возник конфликт
Кафе Quince открылось на первом этаже, на углу одного из домов жилого квартала «На Декабристов». Название переводится с английского как «айва», и внутри действительно много свойственного этому фрукту желтого цвета: потолки, люстры, даже декоративные перила — и те выкрашены желтым. Маленькая кухня отделена от зала полупрозрачной стенкой длинным узким «окном», через которое с кухни передают готовые блюда. В меню пицца, полноценные горячие блюда. Вместе с интерьером всё должно перенести посетителя куда-то далеко от Новосибирска и даже от России. Кажется, в каком-нибудь таком месте может происходить часть сцен из современного американского сериала про жителей большого города.
Заведение работает всего месяц, но здесь бывает уже трудно найти свободный столик. Нередко посторонним людям приходится оказываться за общим круглым столом, потому что это единственный доступный вариант. Секрет успеха, как всегда, в сочетании факторов. Действительно, неплохая кухня с современной подачей, своя атмосфера, а также ощущение посетителя, что он нашел нечто ценное, но не ставшее еще общим местом. Случайно проездом сюда не попасть. Нужно либо жить здесь, либо ехать специально.
Успех, впрочем, несколько омрачен конфликтом. Житель дома Владимир (фамилию он просил не упоминать) жалуется на «запах беляшей в подъезде».
— Из-за нарушений при проектировании весь запах от приготовления пищи в кафе попадает в подъезд «Б» и делает невыносимой жизнь жильцов. На жалобы кафе не реагирует, отвечая жильцам: «Радуйтесь, что пивнушку здесь не открыли». Запах настолько сильный, что стоит смог, и персонал клининга открывает двери в подъезд, чтобы можно было дышать.
Для хозяйки заведения Анастасии Тарантаевой это первый опыт в ресторанном бизнесе. И, похоже, первый самостоятельный проект в принципе. Кроме ООО «ТР Групп», которое управляет заведением, в базе «Контур.Фокус» за ней числится только ИП, которое также создано только в этом году.
Анастасия говорит, что знает про жалобы, но считает претензии несправедливыми.
— Про смог, это всё ложь. Вранье чистой воды про врез в общий воздуховод. Если зайти к нам в помещение, можно визуально даже увидеть, что в районе общего воздуховода у нас даже трубы нет.
По мнению хозяйки кафе, жалующихся не устраивает общепит в доме в принципе.
Как видит ситуацию застройщик
Жилой комплекс, где расположено кафе, что называется, непростой. Цены на новые квартиры здесь сейчас начинаются с 12,3 миллиона рублей (однокомнатная 57 квадратных метров). Внутренние дворы превращены в сплошную зону отдыха (газоны, детские площадки и беседки), проезды между домами не отличишь от улочек в респектабельном районе любого мегаполиса мира. Понятно, что и люди здесь живут, скажем так, чуть более требовательные, чем покупатели жилья где-нибудь в отдаленном районе.
В ближайшем к кафе подъезде действительно ощущается тяжелый запах жженого жира. При этом время — около часа дня, в кафе, конечно, есть люди, но есть свободные места, это не пик загрузки. Владимир говорит, что запах бывает и сильнее. При этом в соседнем подъезде ничего такого не ощущается, пахнет разве что стройкой, поскольку в доме активно идет ремонт в квартирах, куда еще не заехали жильцы.
— Мы живем несколькими этажами выше, и в квартире эти запахи не чувствуются. Но когда покупаешь квартиру в таком доме, странно сталкиваться с такими проблемами в принципе. Мы совсем не против кафе и в нашем доме. И «Квинс» этот нам с женой, в принципе, нравится. Там хорошая атмосфера и вкусно. Вопрос тут скорее к управляющей компании, которая не предоставила, как я понимаю, заведению возможность организовать нормальную вытяжку.
В пресс-службе застройщика «На Декабристов» компании «Брусника» на запрос НГС пояснили, что в этом здании (как и во всех других, где предусмотрены коммерческие помещения) система вентиляции арендаторов оборудована отдельно от вентиляции жилых помещений.
— Кафе «Quince» имеет отдельный воздухоотвод, здесь нарушений нет. При приготовлении пищи должен происходить необходимый воздухообмен за счет установки принудительной вентиляции. Владельцы кафе установили вентилятор на индивидуальный канал помещения самостоятельно, не согласовав с УК расчет проектного решения для организации вытяжной производственной вентиляции. При установке вентилятора с высокой вероятностью не провели проектные изыскания. Установка нового вентилятора должна решить вопрос с запахами. На данный момент мы ждем проектное решение от кафе «Quince», — пояснили в «Бруснике».
Конфликты рестораторов и жильцов возникают довольно часто. Любое предприятие общепита — потенциальный источник и запахов, и шума, и мусора, который может оставлять не столько само заведение, но и его посетители. Причем, когда в жилом доме кафе или бар открывается впервые, всегда найдется один или несколько жильцов, которые будут работать на опережение.
Совладелец винного бара Pardon my French Максим Кавязин говорит, что в первые пару лет работы его заведения жители дома, в котором оно расположено, регулярно жаловались на запахи кухни и шум с летней веранды:
— Мы со своей стороны предприняли, что смогли, конечно. Но в целом ситуация сейчас как-то решается уже между самими жильцами, многие из которых стали нашими постоянными гостями. И если кто-то справляет день рождения или просто пришел посидеть с друзьями, то пишут в домовой чат, что, дескать, не сердитесь, говорит ресторатор.
В «Бруснике» тоже признают, что иногда сталкиваются с замечаниями от жителей по поводу запахов от общепита на первых этажах.
— Обычно это происходит в первые годы эксплуатации дома, когда дом еще не полностью заселен и система вентиляции проходит этап донастройки. Управляющая компания реагирует на такие жалобы, проводит проверки. Если находит нарушения — выписывает предписания по разработке проектного решения системы вентиляции. В случае отказа передает дело в Роспотребнадзор. Пока нам всегда удавалось решать вопросы без закрытия кафе. Сейчас жалоб от жителей из других проектов нет, — сообщили в компании
Иногда конфликт возникает и просто с близко стоящим домом. Так, еще не успев открыться, барный комплекс «Типография» лишился одного из своих выходов. Жильцы соседнего жилого дома решили, что такое соседство будет слишком шумным, и просто огородили выход забором. То есть открыть двери в баре могли, но после выхода из них человек попадал в своего рода железную клетку. Проход не работает до сих пор.