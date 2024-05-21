Засуха, заморозки, температурные качели и не только: что готовит россиянам аномальное лето-2024

Лето обещает быть нестабильным Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Синоптики прогнозируют жаркое, но крайне нестабильное лето в России. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорит, что лето окажется в целом теплым, но жаркие дни (когда температура окажется выше сезонной нормы) будут перемежаться ненастьем.



Ведущий эксперт погодного центра «Фобос» Михаил Леус также предупреждает, что вместо ожидаемой непрерывной жары летом будут температурные качели: теплые периоды будут сменяться осадками, грозами и понижением температуры. Объясняют это законами атмосферной циркуляции.



Особенно стоит подготовиться похолоданиям с осадками жителям Центральной России, откуда только недавно убрались заморозки. Вообще, в 2024 году погодные условия уже преподносили синоптикам сюрпризы. Так, минувший январь стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. После этого ученые на радостях прогнозировали рекордно жаркое лето, но позже этот прогноз был оспорен.



Ведь уже май 2024 года оказался одним из самых холодных в истории. Атмосферный фронт, поставлявший холодные воздушные массы, привел к массовой гибели посевов на площади 500 тысяч гектаров. Потери фермеров Минсельхоз предварительно оценивает в 45 млрд рублей. Подробности — в материале MSK1.RU.



Холодно даже на юге

Температура даже в южных регионах значительно ниже нормы. Отстает от желаемых отметок температура воды в Азовском и Черном морях, где никак не могут начать полноценный курортный сезон. Ведь «бр-р-р-р-р, еще слишком холодно!».



— Изменения климата происходят на всей планете. Температура на нашей планете постепенно поднимается. За последние 100 лет в среднем стало теплее на 1 градус Цельсия, — говорит Ольга Лакустова, директор фонда «Зеленая миссия».



Именно с глобальным потеплением эколог связывает все климатические катаклизмы, которые обрушиваются на Россию и другие страны. Например, в прошлом году на территории России были зафиксированы аномальные ливни. Зато этим летом экологов больше тревожат не возможные похолодания, а отсутствие осадков.



— Со временем всё это приведет к тому, что развивать сельское хозяйство будет все сложнее даже в тех регионах, которые раньше считались благоприятными, — говорит Лакустова. — Проблема в том, что мы не можем предсказать, какие именно аномальные явления будут происходить даже в ближайшие годы. Если бы человечество знало где «подстелить соломки», люди обязательно бы это сделали.



Например, удалось бы подготовиться к «шторму века» на Черном море, который обрушился 26 ноября на Россию, Украину, Турцию, Грузию, Абхазию.



Ураган, при котором волны поднимались выше 4–5 метров, уничтожил, например, Черноморскую прибрежную дорогу, которая связывает Турцию с Грузией. А в Краснодарском крае и Крыму была почти полностью уничтожена целая отрасль экономики — марикультура, разведение мидий, устриц, морских гребешков и других деликатесов. Устричные и мидийные фермы просто смыло в открытое море.



— С каждым годом количество природных катастроф только увеличивается. Это как с раком: человечество досконально не знает механизм развития патологии. Знали бы, люди бы не погибали от стихии, не было бы такого количества разрушений, — рассуждает Лакустова. — Климат меняется, и это очевидно, но вот, в каком именно месте, где выстрелит, не знают пока. А единственная возможность замедлить глобальное потепление — сократить количество парниковых выбросов.



Климат скажется на экономике

Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников говорит, что изменение климата уже влияет на многие отрасли экономики. Вместе с тем это и открывает возможности для новых технологий.



— В энергетике это повышением энергоэффективности и развитие энергосберегающих технологий, которое поможет уменьшить нагрузку в период летних пиковых нагрузок, — говорит Стрельников. — В транспортной сфере это использование более долговечных материалов для покрытия дорог и развитие общественного транспорта. А, скажем, в сельском хозяйстве — использование капельного орошения и новых засухоустойчивых сортов.



По словам Стрельникова, повышение устойчивости к погодным аномалиям — это вопрос не только технологии и экономики, сколько психологии. Люди должны наконец принять и понять, что привычный мир уже никогда не будет таким, как прежде. И виной тому мы сами — люди.



Каким будет лето

Как уже рассказывал Городским портала научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд, в июне сильнее всего потепление ощутят на севере Урала и Сибири, а также на северо-западе Якутии. А вот на севере Центрального федерального округа, на юге Уральского федерального округа, а также на юго-востоке Якутии и на севере Хабаровского края в это время будут обильные дожди.



В июле жара придет на восток Северо-Западного федерального округа, северо-восток Центрального федерального округа и на север Приволжского федерального округа. В августе температура выше нормы прогнозируется на юго-западе европейской территории страны, в северной половине Северо-Западного федерального округа, а также на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и Якутии.



Обильные дожди прольются в Краснодарском крае, на юго-востоке Северо-Западного федерального округа. Кроме того, под конец лета погода наладится на северо-востоке Приволжского федерального округа, в центральных районах Уральского федерального округа, на юго-западе Дальневосточного федерального округа и в Приморском крае.

А вы заметили, что климат стал совсем не тем, что раньше? Нет, каждый год, кажется, одно и тоже, а все говорят про аномалии Да, раньше зима на зиму была похожа и лето на лето, а сейчас всё не так