«Рыночек не порешал»: в Москве не разрешают строить микро-квартиры — придет ли запрет в Новосибирск

В Новосибирске тоже немало маленьких квартир в стройке, но до масштабов Москвы нам пока далеко Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На прошлой неделе стало известно, что в Москве перестали выдавать разрешения на строительство новых комплексов, в которых проектом предусмотрены квартиры площадью меньше 28 кв. м. Это вызвало некоторую панику в столичной девелоперской среде: застройщикам придётся потратиться на то, чтобы переделать проекты, и неизвестно, будут ли пользоваться спросом большие квартиры. Это в итоге может сказаться на будущей не только компаний, но и строительной сферы в целом. Возможно ли такое в Новосибирске и к чему может привести, НГС рассказал эксперт рынка недвижимости Александр Астахов — далее от первого лица.

Есть два общественных запроса, которые сталкиваются и противоречат друг другу. Есть общественный запрос на качественную городскую среду, которую формирует и количество населения: как говорится, меньше народа — больше кислорода.



Другой общественный запрос подкреплен деньгами — это спрос на покупку недвижимости. Сейчас идет откат к нормальному уровню потребления квартир в новостройках. Последние несколько лет рынок был просто перегрет — перегрет спросом, перегрет льготной ипотекой. Это был неестественный уровень потребления, все ринулись покупать квартиры: нужно, не нужно. Если есть доступные деньги, доступные кредиты — что бы не взять: либо перепродам, либо детям оставлю, пусть будет. И «рыночек» тут не смог никак «порешать», поэтому вынужденно административными решениями придумали снижать эту нагрузку.



У предложенного решения есть и позитивные, и негативные стороны. С одной стороны, это снижение инвестиций со стороны региональных частных инвесторов, которые покупают эту недвижимость, пока еще даже не зная, что с ней будут делать: то ли сдавать в аренду, то ли переезжать, то ли детям передавать.



С другой стороны, это снижение нагрузки на инфраструктуру в новых районах. Будет меньше квартир, квартиры будут крупнее, будет чуть меньше населения.



Третий фактор — это повышение комфортности жилья, но административно. То есть, грубо говоря, маленьких квартир совсем не будет. Я не понимаю иногда, почему ругали хрущевки, потому что многие новостройки по комфортности планировок, по размерам, по площадям уже начали уступать хрущевкам.



Ну и четвертый фактор — даже не знаю, позитивный он или негативный — это удержание цен на небольшую недвижимость.



Одно из однозначно негативных последствий — снижение доступности жилья, потому что если не будет совсем маленьких квартир, цена входа на рынок для покупателей вырастает даже в плане первоначального взноса. Это повлечет снижение потенциального спроса — соответственно, будут меньше строить. Для застройщиков это означает повышение рисков, потому что им сложнее становится спрогнозировать, что будет происходить со спросом.



Но все это мне кажется маловероятным для регионов. Спрос в Москве, в Питере подогревается также спросом из регионов, поэтому там решили ограничивать застройщиков административными мерами, чтобы не снижать комфортность городской среды и жилых комплексов, в которых были бы сплошные малосемейки. Спрос в Новосибирске, конечно, тоже подогревается покупателями из регионов, но в меньшей мере.



Нужно ли запретить маленькие квартиры в Новосибирске? Да, в Москве всё правильно решили Нет, иначе совсем ничего нельзя будет купить Напишу своё мнение в комментариях

Стоит отметить, что по итогам апреля в Новосибирске остаются непроданными уже десятки тысяч квартир — тем не менее эксперты прогнозируют новый ажиотаж на рынке.