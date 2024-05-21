«Как их можно назвать? Ну пусть будут скинхеды». Почему подростки нападают на иностранцев и откуда взялась их идеология

Некоторые повзрослевшие скинхеды сегодня сожалеют о жестоких акциях, но в целом от своих убеждений не отказываются Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











В Новосибирске с начала года произошло несколько инцидентов, связанных с движением скинхедов, радикалы конфликтуют как с иностранными гражданами, так и друг с другом. При этом во всех случаях речь идёт о подростках. Корреспондент НГС пообщался с молодым скинхедом и «бывалым» националистом, чтобы сравнить их убеждения, узнал историю возникновения движения и поговорил с психотерапевтом о причинах, по которым подростки приходят в «правый движ».



Молодые и опасные

В начале прошлой недели в соцсетях опубликовали видео нападения подростков на мужчину в Юго-Западном жилмассиве Новосибирска. Группа школьников на протяжении минуты задаёт прохожему вопросы про скинхедов.

— Мы на своей земле находимся. Как вы относитесь к перцовым баллончикам? Как вы относитесь к скинхедам? Мы ребята правые, мы скинхеды, — говорят подростки на видео.

В конце беседы один из участников ролика распылил мужчине в лицо газ из перцового баллончика — после этого группа сбежала.

Группа подростков называет себя скинхедами Источник: телеграм-канал «Новосибирский паблик» / t.me/nskpub

В разговоре с корреспондентом НГС знакомый одного из героев видео рассказал, что подросткам от 12 до 14 лет, и они действительно относят себя к движению скинхедов. По его словам, конфликту предшествовали действия самого пострадавшего.



— До видео он домогался подростков и предлагал им различные действия, поэтому они его и залили. До этого они ещё, вроде, закладчиков так заливали, — говорит собеседник НГС.

В первый раз в этом году скинхеды «засветились» зимой: в феврале в соцсетях распространили ролик, в котором одного из якобы представителей движения изгоняют из него за проступок. По данным НГС, подростка наказали за то, что он незадолго до этого толкнул пожилого мужчину с лестницы на станции метро «Заельцовская».

Момент «отписки» представителя движения скинхедов сняли на видео Источник: телеграм-канал «Подземный НСК» / t.me/nskundergroop (к моменту публикации закрыт)

На кадрах — процесс изгнания провинившегося из движения. Парня несколько раз ударили по лицу и заставили на камеру заявить, что он «отписывается от правого движа».



В обоих случаях в полицию не поступало заявлений.

Что мы знаем о скинхедах?

В России не ведут учёт скинхедов. Исследователи считают, что до 2010 года в стране насчитывалось от 10 до 70 тысяч представителей движения, половину из которых относили к неонацистам.

Сергей Беликов в своей книге «Бритоголовые» рассказывает, что субкультура родилась в Англии в 1960-х — 1980-х годах и затем распространилась в Европе и Америке.

— Между 1967–1969 годами возникло название skinhead's (кожаные головы) и устоялся внешний вид скинов: тяжелые ботинки, джинсы на подтяжках или военные брюки, армейские футболки, татуировки (нацистская или тюремная символика) и обязательно стриженная «под ноль» голова, — пишет Беликов.

Изначально движение было аполитичным, но к 1980-м годам в Лондоне сформировался образ «наци-скина». Тогда же радикализация произошла в США и Германии — в этих странах также были самые организованные скин-движения.

Скинхеды в России

В России бритоголовые появились в начале 1990-х. К 98-у году произошел гигантский скачок» их численности. Скин-индустрия обзавелась своей культурой: собственными журналами, одеждой и атрибутикой. Помимо Москвы, центрами распространения движения стали Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Волгоград.



— Вместо одного единственного скин-журнала «Под ноль», нерегулярно выходившего за довольно долгий период времени, только в Москве появляется несколько новых скин-изданий: журналы «Стоп», «Удар», «Уличный боец», «Отвертка». А число музыкальных скин-групп стало исчисляться несколькими десятками, — объясняет Беликов.

Одной культурой деятельность скинхедов не ограничивалась. В начале 2000-х в СМИ широко освещают крупные противоправные акции бритоголовых — начались погромы в столице. Первый инцидент произошёл 21 октября 2000 года во вьетнамском общежитии, следующий — в марте 2001-го в армянской школе. В апреле погромы стали массовыми: в уничтожении палаток на рынке в Ясенево участвовали около 300 скинхедов. Ещё столько же громили рынок у метро «Царицыно» в октябре 2001-го. Всего в результате двух «походов» пострадали более сотни человек, как минимум четверо погибли, писали СМИ.

Затем погромы продолжились и в других регионах. Среди них был Новосибирск — в 2002 году задержали группу радикалов, члены которой совершили четыре нападения на граждан Таджикистана и Узбекистана. Суд длился почти четыре года: пятерых членов группировки приговорили к наказанию от шести до десяти лет лишения свободы, ещё трое получили условные сроки.

От насилия к благотворительности

Новосибирские скинхеды активизировались несколько лет назад — до этого было длительное затишье Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Нападение с перцовым баллончиком и прочие правонарушения скинхедам приписывают не просто так — они есть в Новосибирске. Один из представителей движения согласился поговорить с корреспондентом НГС. 16-летний Игорь (имя изменено) говорит, что активность бритоголовых в Новосибирске возросла.



— Само движение в Новосибирске, я считаю, активно. Возможно, моё мнение не будет сходиться с другими представителями белой расы, но есть много молодых активистов, которые одеваются по шмоту, так сказать, проводят акции. Есть много категорий скинхедов — каждый относит себя к разной, — объяснил Игорь.

Одеваться «по шмоту», уточнил собеседник, — значит носить одежду, которую принято надевать представителям движения. Обычно это тяжёлые ботинки, цвет шнурков которых определяет категорию скинхеда — в частности, принято считать, что белые шнурки носят расисты.

— В основном также это камуфляжные штаны и какой-нибудь бомбер: например, Harrington. Ну и лысая башка, — уточнил собеседник.

Сколько в городе активных скинхедов, собеседник НГС не знает. Но, по словам Игоря, новосибирские сторонники движения регулярно устраивают различные акции.

— Соратники — это все люди, которые придерживаются правого движа, вне зависимости от того, знаком ты с ними или нет.

«Акции не заканчиваются, у каждого они свои» Игорь, новосибирский скинхед

— Но, например, последнюю акцию, которая полетела по новостям (случай с перцовым баллончиком. — Прим. ред.), нельзя считать таковой. Потому что акция — это нанесение вреда мигранту не просто перцем, а уже кулаками и так далее, — заявил он.

Подобные мероприятия проходят не реже одного раза в месяц, продолжает собеседник. Сам он периодически участвует в акциях в формате «Оккупай-педофиляй», которые устраивал российский неонацист Максим Марцинкевич. Его сторонники устраивали подставные свидания с несовершеннолетними для граждан Средней Азии: когда последние приходили на встречу, их вынуждали извиняться на камеру. Часто героев «шоу» били, оскорбляли и унижали.

— Я, например, участвую в подставных свиданиях: зовём жертву, разговариваем, а дальше уже исход понятен — дело заканчивается извинениями за содеянное. В основном для этого используется аккаунт в соцсетях девушки лет 13–14, — рассказал Игорь.

В Новосибирске процесс тоже снимают на видео, но собеседник отказался предоставить НГС кадры.

При этом скинхед утверждает, что акции не ограничиваются только насилием над мигрантами: Игорь заявил, что новосибирские радикальные активисты занимаются благотворительностью.

— Волонтёрство также популярно среди скинхедов. Лично я и мои соратники занимаемся этим: ездим по приютам, детским домам, домам престарелых. Условно, у нас есть цель: каждый месяц мы скидываем деньги в общак — примерно 15 тысяч рублей. Отдаём на еду, например. Также собираем для детских домов одежду, которую уже не носим, продукты закупаем, — объяснил подросток.

Конфликт поколений

Исследователи делят скинхедов на возрастные группы, которые отличаются убеждениями и поведением Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Сергей Беликов в книге «Бритоголовые» разделил скинхедов на четыре категории по возрасту: малолетки, молодняк, старшаки и старые скинхеды. 16-летний Игорь по этой классификации относится ко второй группе. В отличие от малолеток, которые по большей части подражают старшему поколению, у этой категории более сформированные взгляды.



— Эта категория бритоголовых обладает более четко оформленной политической ориентацией и умением более или менее связно изложить главные принципы скин-движения, — пишет Беликов.

Основу скин-движения составляют последние две группы. Они, утверждает Беликов, знают и чтут традиции, и уже отличились боевыми «подвигами». Среди таких — 30-летний новосибирец Олег. Он в правом движении с 18 лет, а несколько лет назад получил условный срок за распространение экстремистских материалов. Олегу не нравится понятие скинхед — он предпочитает называть себя националистом.

— Для меня скинхед это что-то субкультурное — что-то маргинальное. Какие-то гопники с какими-то идеями. Но националист это что-то более идейное, — говорит Олег. — Сейчас какими-то радикальными вещами я не занимаюсь. Раньше участвовал в драках, но никогда не участвовал в избиениях, например, таджиков-дворников. Были драки с кавказцами, которые сами беспредел какой-то делали. А сейчас это национализм на бытовом уровне: заступиться за кого-то на улице или не покупать шаурму, например.

В те времена, когда сибиряк был в числе активистов, в Новосибирске не было таких погромов, как в начале 2000-х. При этом сегодня движение в регионе активизировалось, считает он.

— Я такого даже по слухам не слышал, чтобы толпой кого-то избивали. В последнее время движение начало набирать какие-то обороты. Конечно, таких масштабов, как раньше нет, и уже вряд ли будет. А в 2016 году это внезапно стало модно — называться язычником или правым. Но большинство этих людей ничего собой не представляют и не будут участвовать в акциях. Им проще позиговать (нацистское приветствие с поднятием правой руки. — Прим. ред.), послушать тематические песни или одеться похожим образом, — продолжает Олег.

Старшее поколение националистов относится к молодым скинхедам не как к единомышленникам — по мнению собеседника, их поведение дискредитирует представителей движения.

— Как их можно назвать? Ну пусть будут скинхеды. Но это глупо — подойти, перцем залить и убежать куда-то. Это скорее некая дискредитация движения. Если бы этот приезжий, например, домогался бы русских девушек, и они выразили так свою гражданскую позицию, то да, молодцы. Конечно, этим должны заниматься правоохранительные органы, но не до всего они могут дотянуться. Начитались чего-то, наслушались и решили попробовать, но это до поры до времени.

«Первый привод в полицию, и, поверьте, эти взгляды у многих сразу пропадают» Олег, новосибирский националист

— Как бы себя в грудь ни били, какими бы лютыми скинами себя не считали, слёзы сразу падают, — объяснил сибиряк.



Несмотря на разногласия, Олег согласен с молодым представителем движения в том, что активность его возросла после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

— Я считаю, что это ответная реакция, потому что приезжие начали себя чувствовать [свободно] и творить беспредел разного рода. Но у нас ещё правоохранительные органы стали этим сильнее заниматься, — уверен националист.

При этом в начале 2000-х ответная реакция на подобное была бы радикальной и привела бы к погромам, считает Олег. По его мнению, это признак отсутствия сплочённости в обществе.

Почему подростки становятся скинхедами? Мнение психолога

Психотерапевт объясняет вступление подростков в ряды скинхедов отношениями с родителями Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











По мнению психотерапевта Валерии Кумпф, подростки могут становиться сторонниками радикальных движений при наличии крайностей в воспитании со стороны родителей. В первом случае речь идёт об авторитарной системе в семье.



— Когда ребёнок растёт в семье, где авторитарное влияние родителей, когда говорят: «Ты никто, ты ничто и звать тебя никак», он чувствует себя слабым и ничтожным. Тогда есть шансы, что он захочет прибиться к кучке сильных, которые унижают других. Ребёнок в таком случае думает: «Меня унижают дома, а я буду унижать кого-то в ответ», — объяснила специалист.

Существует и вторая крайность, влияющая на поведение подростка — по мнению Кумпф, это беспомощность родителей.

— Когда ребёнок растёт и видит постоянную несправедливость — папу обманули, маму обманули, зарплату не дали, — в нём накапливается гнев и злость из-за того, что его родители, которые должны его защищать, вынуждают его раньше взрослеть и брать ответственность за себя и за них. Он объявляет этому миру войну, — продолжает психотерапевт.

Чаще всего психологу приходилось работать с авторитарными родителями. Сопутствующим фактором Кумпф считает социальный статус семьи: нередко в радикальные движения приходят дети из обеспеченных семей.

— Авторитарные родители — это иногда папа полковник, генерал или следователь и так далее. Все их боятся и уважают, а дома сын не учится и ничего собой не представляет. Ребёнок решает себе найти сильных друзей и говорит: «У нас в стране у русских нет работы, русские вынуждены спиваться, потому что они (мигранты. — Прим.ред.) понаехали и забрали нашу работу». У меня в практике очень много таких случаев, но, как говорится, Гевара боролся за свободу Кубы, а сам умер с «Ролексами» на руке, потому что он был из богатой семьи. Да и наш Ленин — из богатой семьи, но дал власть народу. Здесь всегда есть крайности: либо мы очень бедные, и мы вырвем себе свободу, либо мы очень богатые и докажем, что мы сильные, — утверждает психолог.



Валерия Кумпф уверена, что помочь семьям, в которых дети увлеклись радикальными движениями, можно. Однако для этого придётся признать, что поведение ребёнка стало следствием соответствующего к нему отношения, заключила собеседница. Тем не менее, многие проблемы можно решить ещё на старте их возникновения, обратившись к специалистам.

Банды подростков периодически попадают в новостные сводки: прошлым летом горожане рассказывали о ребятах, терроризирующих жителей микрорайона «Золотая Нива», а чуть раньше по стране прокатилась волна полицейских облав на так называемые ячейки «Рёдана».