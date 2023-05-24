«Пинают пожилых женщин, нападают»: жители «Золотой Нивы» заявили о банде подростков, терроризирующих микрорайон

В Новосибирске полиция начала проверку после поста в соцсетях о том, что в микрорайоне «Золотая Нива» появилась группа подростков, которые «терроризируют людей».
Сообщение опубликовали в группе «Подслушано Золотая Нива» во «ВКонтакте».
— Данная группа малолеток терроризирует людей, засыпают оскорблениями, угрозами, пинают пожилых женщин, нападают на подвыпивших жильцов, пытаются установить свои порядки! Управы на них нет никакой, от слова совсем! Бить их нельзя, разговор они не понимают, игнорируют, — написал автор сообщения.
По его словам, дети чаще всего проводят время у дома на Адриена Лежена, 18/1, там они «загадили детскую площадку».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области так прокомментировали ситуацию:
— По выявленной информации в сети Интернет полицейскими проводятся проверочные мероприятия. Инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции устанавливают личности несовершеннолетних и все обстоятельства, — сообщили в ведомстве.
В выходные двое подростков избили мужчину в Кировском районе. По словам очевидицы нападения, мужчина был пьян, а один из подростков снимал драку на камеру.