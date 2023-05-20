«Унижали, материли»: сибирячка заявила о нападении двух подростков на мужчину в Кировском районе

В социальной сети «ВКонтакте» сибирячка опубликовала пост о том, что подростки избили мужчину в Кировском районе. По ее словам, мужчина был пьян, а один из подростков снимал нападение на камеру.
Сообщение женщины опубликовали в группе «АСТ-54».
— Вчера стала свидетелем агрессивного, неуправляемого поведения 12-летних подростков в отношении пьяного мужчины, который в несколько раз меньше их, с загипсованной правой рукой, — написала местная жительница.
Женщина отметила, что подростки обзывали мужчину, издевались над ним, а затем один из несовершеннолетних ударил его. Мужчина упал и не шевелился. После этого, со слов сибирячки, компания подростков удалилась. Еще один несовершеннолетний снимал происходящее на камеру.
По словам местной жительницы, все нападение длилось около 5–6 минут. Рядом никого не было, поэтому она «побоялась выходить к ним с замечаниями». Также женщина добавила, что после того, как подростки ушли, подошли другие. Они помогли погрузить мужчину в автомобиль скорой помощи, который кто-то успел вызвать.
Корреспонденты НГС обратились за комментарием в полицию. На момент публикации в ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли подтвердить или опровергнуть информацию.
— В настоящее время информация уточняется, прозваниваем коллег, — сообщили в пресс-службе полиции региона.
Ранее НГС писал о том, что в городе подрались две девочки-подростка из-за парня. Происшествие попало на видео.