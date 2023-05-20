«Унижали, материли»: сибирячка заявила о нападении двух подростков на мужчину в Кировском районе

По словам местной жительницы, все нападение длилось около 5–6 минут. Рядом никого не было, поэтому она «побоялась выходить к ним с замечаниями». Также женщина добавила, что после того, как подростки ушли, подошли другие. Они помогли погрузить мужчину в автомобиль скорой помощи, который кто-то успел вызвать.

