«Ячейки "Рёдана" растут как грибы после дождя». По стране прокатилась волна полицейских облав на подростков

Тимофей говорит, что в ТЦ «Галерея» заметили скопление людей на фуд-корте, но не стали выяснять, что происходит, а пошли ходить по магазинам. «Потом выходим на улицу, и на выходе нас полицейские забрали, — говорит он. — Мы спросили, что случилось, нам говорят: «Да ничего, всё хорошо, пойдем». Привели в подсобку. И там показали нас какой-то девочке и спросили у нее: «Эти были там, не были?» Она сказала: «Были». Кажется, она была из «реданов».

«А кто это такие — «реданы»?»

«Они себя называют ЧВК «Редан», — говорит Тимофей. — Они отращивают длинные волосы, красят в черный. Неформалы. У них символика — паук с четверкой. Скорее всего, они даже не знают, что такое ЧВК. Но всё это я только сегодня узнал, когда меня забрали. До этого я ни разу людей, которые подходили бы под это описание, не встречал. В подсобке среди тех, кого забрали, была одна девочка, у нее на лице под глазом был нарисован паук».