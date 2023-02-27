«Ячейки "Рёдана" растут как грибы после дождя». По стране прокатилась волна полицейских облав на подростков

На выходных в крупных городах России прошли полицейские рейды по отлову подростков. Правоохранители искали подозрительных детей в торговых центрах. Известно о сотнях задержанных (только в Москве их 350). Очевидцы в разных городах рассказывают одно и то же: МВД ищет детей в клетчатых штанах и черных худи или футболках с рисунками пауков или персонажей аниме. Так одеваются представители новой молодежной субкультуры «ЧВК Рёдан». MSK1.RU рассказывает, в каких городах прошли облавы и чем они закончились.
РИА Новости со ссылкой на источник утверждают, что 24–25 февраля были задержаны более 300 подростков, которые могут быть причастны к неформальному движению «ЧВК Рёдан». По данным агентства, у детей изъяли ножи, газовые баллончики, страйкбольные пистолеты, а на родителей 11 подростков составили протоколы о неисполнении родительских обязанностей.
Санкт-Петербург
Одна из самых крупных облав прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье, 26 февраля. Издание «Фонтанка» сообщило о задержании более 100 человек. Вход в главный торговый центр культурной столицы «Галерея» в прибыльный выходной день ОМОН закрыл на вход, а его посетителей выпускали наружу только после проверки.
Родители и дети вот что рассказали журналистам:
Мама пятнадцатилетнего Тимофея забеспокоилась, когда около 18 часов сын перестал брать трубку. Друг, с которым парень ушел гулять, тоже был недоступен.
«У нас забрали телефоны, когда нас обыскивали в подсобке, положили их на стол, — говорит подросток. — А потом, когда посадили в автобус, сказали, телефонами не пользоваться. В отделе поначалу даже в туалет не выпускали, а когда кто-то начал проситься, сказали: «Вы где находитесь, может, вам еще пиццу сюда принести?» Потом всех опрашивали, относишься ли к какой-либо группировке, и фотографировали».
Тимофей говорит, что в ТЦ «Галерея» заметили скопление людей на фуд-корте, но не стали выяснять, что происходит, а пошли ходить по магазинам. «Потом выходим на улицу, и на выходе нас полицейские забрали, — говорит он. — Мы спросили, что случилось, нам говорят: «Да ничего, всё хорошо, пойдем». Привели в подсобку. И там показали нас какой-то девочке и спросили у нее: «Эти были там, не были?» Она сказала: «Были». Кажется, она была из «реданов».
«А кто это такие — «реданы»?»
«Они себя называют ЧВК «Редан», — говорит Тимофей. — Они отращивают длинные волосы, красят в черный. Неформалы. У них символика — паук с четверкой. Скорее всего, они даже не знают, что такое ЧВК. Но всё это я только сегодня узнал, когда меня забрали. До этого я ни разу людей, которые подходили бы под это описание, не встречал. В подсобке среди тех, кого забрали, была одна девочка, у нее на лице под глазом был нарисован паук».
Сибирь
В тот же день в молле в Новосибирске заметили толпу полицейских. По словам очевидцев, они окружили группу необычно одетых подростков. В новосибирском МВД изданию NGS.RU объяснили, что их сотрудники в ТРЦ «Галерея» предотвращали «противоправные деяния» и даже задержали «ряд граждан, в том числе несовершеннолетних».
На задержание ребенка остро отреагировала жительница Новосибирска. По словам женщины, силовики проверяли ее сына на причастность к группировке «ЧВК Рёдан».
О наплыве правоохранителей рассказали и жители Красноярска. По их словам, полицейские дежурили у каждого входа в ТРЦ «Планета»: они обыскивали рюкзаки у подростков 14–16 лет, заставляли их показывать рисунки на кофтах и проверяли татуировки на руках. В администрации торгово-развлекательного центра журналистам из NGS24.RU ответили, что меры безопасности были усилены из-за «большой группы подростков». «Планета» при этом продолжала работу в штатном режиме.
На следующий день подростки переместились в центр Красноярска: в понедельник у Театра оперы и балета собрались больше сотни подростков. На Театральную площадь приехали полицейские машины и автозак.
Поволжье
26 февраля в Сети появилось видео с задержанием толпы подростков в ТЦ «Тандем» в столице Татарстана. Это ЧП связывают также с «ЧВК Рёдан». В МВД Казани журналисту 116.RU сообщили, что в отдел полиции было доставлено 16 человек от 2002 до 2008 года рождения.
Юг
В Ростове-на-Дону полиция оцепила ТЦ «Горизонт» из-за стычки подростков. По словам очевидцев, которые публиковали видео с места, подростки заливали друг друга из перцовых баллончиков на парковке ТЦ.
Кто такие «ЧВК Рёдан»
«ЧВК Рёдан» — это группа фанатов аниме «Хантер х Хантер». Сюжет мультипликационного фильма строится на банде с аналогичным названием (аббревиатура ЧВК появилась в названии сейчас, однако ребята не имеют ничего общего с вооруженными формированиями). Из аниме, кстати, появился и паук — это символ клана.
До недавнего времени в их пабликах обсуждали аниме, мемы и видеоигры. Сейчас по России активизировалось противостояние «пауков» и других субкультур, которые выступают против аниме-движения. Самые популярные — «оффники», то есть спортсмены или околофутбольные фанаты: они ловят ребят из «Рёдана», избивают и снимают издевательства на видео.
Что происходит
Психолог и руководитель «Молодежной службы безопасности» Леонид Армер не считает такое противостояние чем-то новым для российского общества. Эксперт приводит в пример субкультуры, популярные в прошлом десятилетии, однако отмечает, что конфликт подростков сегодняшнего времени скорее связан с выплеском агрессии, чем с идеологическими разногласиями.
— Мы наблюдаем появление новой пары противостояний, — объяснил Армер. — Как это всегда было, например, эмо и панки. Это похоже на две до конца неоформленные противоположные субкультуры, где кто-то находит себе внешнего «врага». Здесь даже не вопрос идеологии, а просто для них найден образ, против чего можно повоевать.
— Судя по количеству видео в Сети с избиениями, так они сами («ЧВК Рёдан». — Прим. ред.) преследуемые. Задержания пока связаны с драками, то есть спорами между подростками. Но пока мы не видим сообщений о том, что дети пришли и начали устраивать погромы, — рассказал эксперт.
Он также упомянул, что сейчас большую популярность набирает движение «Анти-Рёдан». В чатах этой группы пытаются собраться люди, которые будут ходить по ТРК и выявлять по внешним признакам «рёдановцев» и нападать на них.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тоже высказалась о набирающей популярность субкультуре. Она обвинила в популяризации этого явления СМИ и соцсети ВК и Telegram.
— Ячейки «Рёдана» растут как грибы после дождя: от Владивостока до Калининграда, от Старого Оскола до Урюма, — сказала Мизулина.
Юрист Юлия Федотова объяснила, что грозит участникам, которые называют себя «ЧВК Рёдан», и их родителям. Все новости о них мы собираем в специальном разделе.
Ранее MSK1.RU писал о том, что в столичных клубах часто происходят драки: мы рассказывали о самых громких из них. Мы также показывали видео массовой драки в Турции, которая произошла между российскими и украинскими футболистами.