Толпа полиции в ТРЦ «Галерея»: что объяснили в новосибирском МВД

Как рассказал очевидец происходящего Антон Фисунова, силовики могли приехать из-за сборища несовершеннолетних подражателей «ЧВК Редан». Он поделился с НГС, что увидел в ТРЦ только одного человека с фирменным знаком группировки — пауком.

