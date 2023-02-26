Толпа полиции в ТРЦ «Галерея»: что объяснили в новосибирском МВД

В региональном МВД прокомментировали задержания подростков в ТРЦ «Галерея». Днем, 26 февраля, в торговом центре заметили толпу полицейских.
— С целью недопущения противоправных деяний на территории одного из торговых центров Центрального района Новосибирска сотрудниками полиции осуществлены необходимые мероприятия, в результате которых ряд граждан, в том числе несовершеннолетних доставлены в отделы полиции органов внутренних дел региона. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в пресс-службе.
Как рассказал очевидец происходящего Антон Фисунова, силовики могли приехать из-за сборища несовершеннолетних подражателей «ЧВК Редан». Он поделился с НГС, что увидел в ТРЦ только одного человека с фирменным знаком группировки — пауком.