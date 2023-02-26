«Заметили только одного парня с "пауком" на спине»: рассказ очевидца из «Галереи», куда приехала толпа полиции

Изначально «Редан» — это название клана из аниме «Хантер х Хантер». Отсюда появился и паук — в аниме это символ банды. Часто «Редан» называют пауками, поэтому они носят одежду с изображением насекомого.



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