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«Заметили только одного парня с "пауком" на спине»: рассказ очевидца из «Галереи», куда приехала толпа полиции

Свидетели говорят, что полиция окружила несовершеннолетних, которые были необычно одеты

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Как объяснил очевидец, в автозаке он видел нескольких задержанных

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Сегодня, 26 февраля, в ТРЦ «Галерея» заметили толпу полицейских. По словам очевидца Антона Фисунова, силовики могли приехать из-за сборища несовершеннолетних подражателей «ЧВК Редан». Он поделился с НГС, что увидел в ТРЦ только одного человека с фирменным знаком группировки — пауком.

— Мы заметили только одного парня с «пауком» на спине. Подростки выделялись характерной внешностью, полностью черной одеждой, различными черными масками, и также у большинства были черные волосы или шапки, так, что лицо практически было закрыто, — объяснил НГС Антон Фисунов.

Новосибирец предполагает, что несовершеннолетние даже не успели собраться, потому что сотрудники ГБР и полиции появились быстро.

— Они взяли их в окружение около магазина одежды BEFREE на третьем этаже и отгоняли людей от толпы, так продолжалось около 20—30 минут.

После того как Антон вместе с друзьями вышел из ТРЦ «Галерея», то из здания выбежали люди. Он отметил, что именно они были до этого в окружении полицейских на третьем этаже.

— Большое количество людей, которые были в том окружении, выбежали из ТРЦ с криками, прямо оскорбляющими сотрудников правоохранительных органов, — поделился с НГС парень.

Также очевидец заявил, что полиция увезла несколько человек в автозаке. В ГУ МВД по Новосибирской области до сих пор не прокомментировали ситуацию.

Как писали наши коллеги из MSK1.RU, в столице есть группировка «ЧВК Редан», школьники недавно устроили потасовку в ТЦ «Авиапарк». Тогда дракой заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин и поручил выяснить все обстоятельства произошедшего.

Изначально «Редан» — это название клана из аниме «Хантер х Хантер». Отсюда появился и паук — в аниме это символ банды. Часто «Редан» называют пауками, поэтому они носят одежду с изображением насекомого.

В Новосибирске есть и другая группировка — «Ашановские». Компания с повадками гопников терроризирует школьников, подробнее о них читайте в нашем материале.

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ОчевидцыПодросткиПолицияТРЦ ГалереяЧВК Редан
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