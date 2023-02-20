«Ашановский» беспредел: как группировка подростков терроризирует школьников — мы узнали их историю и нашли фото

В Калининском районе Новосибирска школьников терроризирует компания старших подростков. Парни с повадками гопников трясут с детей деньги, снимают с них одежду, избивают. Агрессоры называют себя «Ашановскими» — по месту, где любят тусоваться. Родители пострадавших написали несколько заявлений в полицию. Жители окрестностей, пожелавшие сохранить анонимность, рассказали криминальному журналисту НГС Павлу Тиунову, что истории со школьниками — это всего лишь «детские шалости», на самом деле в районе уже несколько лет действует целая организованная группировка с четкой иерархией и распределением ролей.
Поставили на счетчик третьеклассника
«Ашановские» приобрели широкую известность 18 февраля, когда родители пострадавших школьников обратились к журналистам с просьбой о помощи. Речь об учениках школы
— Они увидели его, завели в игровую комнату. Один схватил за горло и начал требовать деньги, денег у ребенка не было. Тогда они потребовали куртку, потом сказали: «Снимай толстовку и, мол, если не отдашь толстовку, то будешь сидеть, пока не найдешь деньги». Угрожали, сын под их давлением снял с себя толстовку, — рассказала Светлана корреспонденту НГС.
Женщина начала разбираться в ситуации и выяснила, что не только ее сын стал жертвой агрессивных подростков. Мать другого шестиклассника пожаловалась, что ее ребенка избили и повредили ему шею после того, как он отказался платить. Пострадал даже третьеклассник: его угрожали «поставить на счетчик», если он не будет регулярно приносить по 50–100 рублей. Светлана полагает, что пострадавших гораздо больше: многие дети молчат, потому что их просто запугали.
— Они предупреждают детей, что если они пожалуются родителям, то будут отдавать деньги вдвойне или их изобьют толпой, — отметила женщина.
В рамках своего небольшого расследования она выяснила, что подростки поставили вымогательство денег у младших школьников на поток и называют себя «Ашановскими».
«Угрожали увезти отрабатывать долг»
Название «Ашановские» прикрепилось к подросткам из-за места, где большинство из них любит тусоваться — ТРК «Голден Парк» с якорным арендатором в виде гипермаркета «Ашан». По данным Светланы, вымогательством среди школьников занимаются отдельные компании, при этом в объединенную «группировку» входят 60–70 человек в возрасте от 14 до 23 лет. Некоторых из них раньше уже привлекали к ответственности за вымогательство.
— Ходят толпами в магазинах, рядом со школой, во дворах, на детских игровых площадках, требуют деньги, телефоны и вещи, — объяснила женщина.
20-летний Евгений (имя изменено) в беседе с корреспондентом НГС заявил, что «Ашановские» терроризируют не только младших школьников. Он сам пару лет назад познакомился с агрессивными ровесниками, которые причисляют себя к «группировке». По его словам, они обвинили его в продаже наркотиков и потребовали
— Через месяца-два я пошел ночью за сигаретами к остановке «Поликлиника», где они сидели в тот момент. Увидели меня, накинулись толпой. Избили за то, что я загасился, увели за поликлинику, начали думать, что со мной делать. Варианта было два: либо я в ту же минуту у кого-то занимаю деньги и им отдаю, либо меня увозят куда-то отрабатывать «долг». Занять мне не у кого было, я предложил рассчитаться техникой, которая была у меня дома, — вспомнил Евгений.
Он пообещал в счет долга отдать ноутбук, камеру и телефон. Его завели в подъезд и заставили на видео сказать, что он отдает вещи за долги и претензий не имеет.
— Забрали ключи от квартиры и пошли со мной домой. Я быстро забежал домой и закрылся на замок, от которого нет ключа. Они начали долбиться в дверь. Вышел мой отец, его залили «перцем» и убежали. Я решил написать заявление, но, из-за того что украдены были только ключи, полиция сказала, что не может ничего серьезного сделать, — рассказал молодой человек.
По его словам, после того как в отделе полиции ему сказали, что перспектив к возбуждению уголовного дела нет, он забрал заявление.
«Ашановские». Начало и расцвет
Еще один житель окрестных домов Анатолий (имя изменено) рассказал НГС, что давно изучает деятельность «группировки» на основе опыта общения с ней и рассказов знакомых.
Новосибирец отметил, что «Ашановские» организовались в 2017 году и начинали с мелких преступлений: приставали к подросткам, вымогали у них деньги и телефоны за надуманные «косяки». При этом с самого начала они показали продуманный подход к делу: если забирали деньги, то только наличными, если телефоны — то вместе со смартфонами требовали подписать договоры купли-продажи.
Тату-мастер Аня Андеева рассказала НГС, что однажды судьба свела ее с «Ашановскими». Вместе с ними, по ее словам, «двигался» подросток на инвалидной коляске.
— Были моменты, когда они «разводили» с помощью него. Например, ситуация: прохожий, мол, что-то сказал на «инвалида», так нельзя, и они начинают прессовать человека, ставят его на деньги. Дерутся только толпой всегда (наблюдала летом один случай): один бьет со спины, и наваливаются толпой, — пояснила девушка.
Анатолий уверяет, что постепенно у «Ашановских» произошла смена поколений. Сегодня, по его словам, в районе действует слаженная «группировка» с четкой иерархией.
— Контингент делится на малолеток и старших. Первые чаще всего выполняют поручения взрослых ребят: например, что-то украсть из магазина, кого-то избить или запугать. Старшие в свою очередь, насколько это возможно, обеспечивают малолеткам безопасность, — рассказал Анатолий.
Аппетиты старших, уверяет новосибирец, растут: если раньше они вымогали по
— Бывали случаи, когда они отжимали у людей автомобили. У большинства из них хорошо подвешен язык. Зачастую разговаривают на тюремном сленге и живут по так называемым воровским понятиям. По тем же понятиям настоятельно не рекомендуют своим жертвам обращаться в полицию, — добавил Анатолий.
Многие из них ходят с оружием: с ножами, дубинками, пневматическими пистолетами. Постарше обзаводятся травматическим оружием. По некоторым данным, командует «Ашановскими» некий молодой мужчина по прозвищу Сергуня (настоящее имя имеется в распоряжении редакции). За ним, полагает Анатолий, стоят более влиятельные люди.
Реакция силовиков
По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, от родителей пострадавших школьников поступили 4 заявления в полицию. Силовики назначили доследственную проверку.
Параллельно о проверке заявили и в прокуратуре Новосибирской области. Сотрудники надзорного ведомства намерены изучить, как в районе работают органы, которые отвечают за работу с несовершеннолетними, в том числе с трудными подростками.
Наконец на «Ашановских» обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил
Сотрудники администрации ТРК «Голден Парк», где любят собираться «Ашановские», от комментариев отказались.
Что говорят юристы
— Позиция правоохранительных органов в описанных вами историях, мягко говоря, удивляет. Уголовным законом предусмотрена ответственность за требование передачи имущества под угрозой применения насилия. С учетом того что описанные деяния совершались группой лиц, такие действия квалифицируются по части 2 статьи 163 УК РФ и предусматривают наказание вплоть до
В конце прошлого года в Новосибирске осудили пятерых подростков, которые избили фанатов аниме на Михайловской набережной. После задержания силовики заявляли, что обезвредили адептов запрещенного в России движения АУЕ (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации с 2020 года. — Прим. ред.), но в процессе расследования обвинение не устояло.