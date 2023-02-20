«Ашановский» беспредел: как группировка подростков терроризирует школьников — мы узнали их историю и нашли фото

— Забрали ключи от квартиры и пошли со мной домой. Я быстро забежал домой и закрылся на замок, от которого нет ключа. Они начали долбиться в дверь. Вышел мой отец, его залили «перцем» и убежали. Я решил написать заявление, но, из-за того что украдены были только ключи, полиция сказала, что не может ничего серьезного сделать, — рассказал молодой человек.



По его словам, после того как в отделе полиции ему сказали, что перспектив к возбуждению уголовного дела нет, он забрал заявление.



«Ашановские». Начало и расцвет

Еще один житель окрестных домов Анатолий (имя изменено) рассказал НГС, что давно изучает деятельность «группировки» на основе опыта общения с ней и рассказов знакомых.



Новосибирец отметил, что «Ашановские» организовались в 2017 году и начинали с мелких преступлений: приставали к подросткам, вымогали у них деньги и телефоны за надуманные «косяки». При этом с самого начала они показали продуманный подход к делу: если забирали деньги, то только наличными, если телефоны — то вместе со смартфонами требовали подписать договоры купли-продажи.

