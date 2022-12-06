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Новосибирские подростки избили фаната аниме — им удалось остаться на свободе

Приговор пятерым подросткам огласил Октябрьский районный суд

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Молодые люди ходили по Михайловской набережной, скандируя провокационные лозунги

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В Октябрьском суде Новосибирска вынесли приговор группе подростков по делу о драке на Михайловской набережной: парни избили поклонника аниме. В результате пятерых несовершеннолетних признали виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Инцидент произошел 7 августа 2021 года. Группа молодых людей в медицинских масках, скандирующая дискриминационные лозунги, напала на 17-летнего парня с крашеными волосами. У пострадавшего были диагностированы ушибы мягких тканей головы и легкое сотрясение мозга. Впоследствии подросток вместе с родителями написал заявление в полицию.

— Эти люди первые начали меня трогать и оскорблять. Мы решили с подругой удалиться и найти охрану. Эти люди пошли за нами. Я шел с подругой за руку, чтобы они видели, что я с девочкой иду. Обычно таких не трогают. Потом они поставили мне подножку. Я падаю, отталкиваю ногой человека, который поставил мне подножку, и меня начинают «месить» очень жестко. Потом у меня отвалилась часть зуба, и меня отрубили. Очнулся на траве, — рассказывал пострадавший.

Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. В октябре замначальника областного ГУ МВД Кирилл Травин заявил, что в Новосибирске задержаны 14 человек, которые нападали на фанатов аниме — мужчин с крашеными волосами. Все — молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет. Тогда их называли приверженцами запрещенной в России субкультуры АУЕ (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации с 2020 года. — Прим. ред.), но до суда формулировка не устояла.

— В полицейском главке на совещании докладывали, что вычислили и разнесли группу каких-то экстремистов. Но обвинение в экстремизме предъявить не удалось, поэтому в деле появились совершенно дикие формулировки, — рассказывал журналисту НГС адвокат одного из подсудимых Николай Украинцев.

Пятеро школьников (16–17 лет) несколько месяцев провели в следственном изоляторе, позже большинство из них перевели под домашний арест. По версии следствия, парни познакомились, будучи активными членами сообщества «KFC ГАРНИZОН» в соцсетях, приняли «идеологические взгляды» и начали активно выступать «против общественно-политического движения ЛГБТ» (выдержка из постановления о привлечении одного из подсудимых в качестве обвиняемого, имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

— Гособвинитель просила для каждого из подсудимых наказание в виде реального лишения свободы — 3 года: для кого-то в воспитательной колонии, для кого-то в колонии общего режима. В результате суд вынес строгий, но, считаю, справедливый приговор, — отметил Украинцев.

В результате судья Марина Борзицкая назначила для подсудимых наказание от 2 до 2 с половиной лет лишения свободы условно. Меру пресечения для молодых людей отменили прямо в зале суда. По словам помощника прокурора Октябрьского района Наталии Черновой, гражданские иски в ходе процесса заявлены не были.

В октябре новосибирца приговорили к исправительным работам за драку с врачом скорой помощи, который отказался надеть бахилы перед входом в квартиру к больному ребенку.

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