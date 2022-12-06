Новосибирские подростки избили фаната аниме — им удалось остаться на свободе

— Эти люди первые начали меня трогать и оскорблять. Мы решили с подругой удалиться и найти охрану. Эти люди пошли за нами. Я шел с подругой за руку, чтобы они видели, что я с девочкой иду. Обычно таких не трогают. Потом они поставили мне подножку. Я падаю, отталкиваю ногой человека, который поставил мне подножку, и меня начинают «месить» очень жестко. Потом у меня отвалилась часть зуба, и меня отрубили. Очнулся на траве, — рассказывал пострадавший.