Тамада подрался с врачом скорой помощи из-за отказа надеть бахилы — суд вынес приговор зачинщику
Мужчину приговорили к исправительным работам
Мировой суд Кировского района поставил точку в деле о резонансной драке между жителем Новосибирска и врачом скорой помощи, приехавшим на вызов. Первого признали в нанесении травм медику.
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В беседе с редакцией НГС Агапкин заявил, что врач первый начал оскорблять его и лезть с кулаками. Мужчина подчеркивал, что вынужден был защищаться. Кудин в свою очередь после драки зафиксировал травмы: черепно-мозговую травму и множественные ссадины. Оба написали друг на друга заявление в полицию.
В результате в отношении Агапкина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).
— Приговором Кировского районного суда города Новосибирска ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. В пользу потерпевшего в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением, взыскано 50 тысяч рублей, — сообщили в новосибирском управлении Следственного комитета РФ.
Приговор в законную силу не вступил.
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