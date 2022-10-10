Тамада подрался с врачом скорой помощи из-за отказа надеть бахилы — суд вынес приговор зачинщику

— Приговором Кировского районного суда города Новосибирска ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. В пользу потерпевшего в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением, взыскано 50 тысяч рублей, — сообщили в новосибирском управлении Следственного комитета РФ.

