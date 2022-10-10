20idei
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 3/10
usd 61.25
eur 59.98
Тема дняИщут очевидцев странного инцидента на Пермитина
Все новости
Все новости

Тамада подрался с врачом скорой помощи из-за отказа надеть бахилы — суд вынес приговор зачинщику

Мужчину приговорили к исправительным работам

2 483
ds

Врач-реаниматолог прибыл на помощь больному ребенку и стал участником драки

Поделиться

Мировой суд Кировского района поставил точку в деле о резонансной драке между жителем Новосибирска и врачом скорой помощи, приехавшим на вызов. Первого признали в нанесении травм медику.

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 декабря 2020 года. Ведущий праздников 38-летний Никита Агапкин вызвал скорую помощь своему 9-летнему сыну в квартиру дома № 90/1 на улице Петухова. Приехавших на вызов медиков мужчина попросил надеть бахилы. Врачи отказались. У Агапкина завязался конфликт с врачом-реаниматологом Семеном Кудиным.

В беседе с редакцией НГС Агапкин заявил, что врач первый начал оскорблять его и лезть с кулаками. Мужчина подчеркивал, что вынужден был защищаться. Кудин в свою очередь после драки зафиксировал травмы: черепно-мозговую травму и множественные ссадины. Оба написали друг на друга заявление в полицию.

В результате в отношении Агапкина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

— Приговором Кировского районного суда города Новосибирска ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. В пользу потерпевшего в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением, взыскано 50 тысяч рублей, — сообщили в новосибирском управлении Следственного комитета РФ.

Приговор в законную силу не вступил.

Летом новосибирец избил пенсионера за курение возле подъезда. Потасовка попала в объектив камеры домофона.

По теме

ДракаПриговорСуд
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2