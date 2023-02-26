Новосибирцы заметили толпу полицейских в ТРЦ «Галерея» — что там происходит

Жители Новосибирска заметили толпу полицейских в ТРЦ «Галерея». Очевидцы сообщают, что это может быть связано с группировкой подростков «ЧВК Редан».
Как написали в телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», сотрудники ведомства могли устроить облаву на подростков, которые принадлежат к новой субкультуре «ЧВК Редан». Подростки носят одежду с пауком и устраивают драки.
НГС направил запрос в ТРЦ «Галерея». В ГУ МВД по Новосибирской области журналисту сообщили, что на данный момент информации о большом количестве полицейских в ТРЦ нет.
Как писали наши коллеги из MSK1.RU, в столице есть группировка «ЧВК Редан», школьники недавно устроили потасовку в ТЦ «Авиапарк». Тогда дракой заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин и поручил выяснить все обстоятельства произошедшего.
Изначально «Редан» — это название клана из аниме «Хантер х Хантер». Отсюда появился и паук — в аниме это символ банды. Часто «Редан» называют пауками.
В Новосибирске есть и другая группировка — «Ашановские». Компания с повадками гопников терроризирует школьников, трясут с них деньги, снимают одежду и избивают. Подробнее о них читайте в нашем материале.