freedom
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 2/10
usd 74.71
eur 79.57
Тема дняМладенец погиб в роддоме Новосибирска
Все новости
Все новости

Новосибирцы заметили толпу полицейских в ТРЦ «Галерея» — что там происходит

Очевидцы прислали фотографии и видео

4 395

На первом этаже ТРЦ собралась толпа людей

Поделиться

Жители Новосибирска заметили толпу полицейских в ТРЦ «Галерея». Очевидцы сообщают, что это может быть связано с группировкой подростков «ЧВК Редан».

Как написали в телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», сотрудники ведомства могли устроить облаву на подростков, которые принадлежат к новой субкультуре «ЧВК Редан». Подростки носят одежду с пауком и устраивают драки.

НГС направил запрос в ТРЦ «Галерея». В ГУ МВД по Новосибирской области журналисту сообщили, что на данный момент информации о большом количестве полицейских в ТРЦ нет.

Полицейских много и внутри здания и снаружи

Полицейских много и внутри здания и снаружи

Поделиться

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

Как писали наши коллеги из MSK1.RU, в столице есть группировка «ЧВК Редан», школьники недавно устроили потасовку в ТЦ «Авиапарк». Тогда дракой заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин и поручил выяснить все обстоятельства произошедшего.

Изначально «Редан» — это название клана из аниме «Хантер х Хантер». Отсюда появился и паук — в аниме это символ банды. Часто «Редан» называют пауками.

Так выглядят столичные подростки «ЧВК Редан»

Так выглядят столичные подростки «ЧВК Редан»

Поделиться

В Новосибирске есть и другая группировка — «Ашановские». Компания с повадками гопников терроризирует школьников, трясут с них деньги, снимают одежду и избивают. Подробнее о них читайте в нашем материале.

ГруппировкаПодросткиПолицияЧВК Редан
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter