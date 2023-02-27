«Раздели, искали тату, проверили соцсети»: мать задержанного в ТРЦ подростка заявила, что у ее сына нашли чужой кастет

Сибирячка Мария Прохорова заявила, что ее 14-летнего сына Глеба задержали вчера в ТРЦ «Галерея». По ее словам, силовики предположили, что мальчик связан с подростковой группировкой — ЧВК «Рёдан». Мать уверена, что подозрения беспочвенны. Глеба продержали в полиции около 2,5 часа.
Как рассказала журналисту НГС Мария Прохорова, вчера ее сын вместе с девушкой и друзьями приехал отдохнуть в ТРЦ «Галерея». Парень был в балаклаве, зеленой куртке Nike и оранжевых кроссовках Nike Air Max. Компания поднялась на третий этаж в зону фуд-корта, тогда Глебу позвонил друг и сообщил, что его задержали сотрудники ГБР.
— Подружка Глеба взяла его за руку, они пошли вниз на выход, чтобы оценить обстановку. По очереди из толпы начали выхватывать мальчишек. Одному из них заломали руки, Глеба также выдернули из толпы, — передала Мария рассказ сына.
Глеб успел позвонить маме и сказать, что его задержали. Мария выехала к сыну, тогда он сообщил, что его с другими ребятами поместили в «Газель». Задержанных привезли в отдел полиции № 1 на Мичурина, 27. Пока женщина добиралась до участка, сын отвечал на ее звонки и рассказывал, что ему задают вопросы.
— Когда я приехала, меня не пускали к сыну, ждала 40 минут. Я рвала как тигрица, кричала на всё отделение, чтобы меня к нему запустили. Глеб отвечал мне на звонки, говорил, что его допрашивают, хотя он сказал сотрудникам, что приехала мама, — говорит Мария.
После подросток перестал брать трубку. По словам Прохоровой, в это время силовики проверяли телефон Глеба, социальные сети на возможную причастность к ЧВК «Рёдан». Мать уверена, что сын не связан с группировкой.
— Он хорошо учится, занимается спортом, собирается стать врачом, — охарактеризовала сына Мария.
Когда женщину запустили к сыну, то она попала в кабинет, в котором не заметила видеокамер. Там был один полицейский в форме, сотрудница ПДН, которая позже вышла, и мужчина в балаклаве с автоматом.
— Все личные вещи Глеба лежали на столе. Мне объяснили, что у него нашли кастет. Тут Глеб говорит: «Позовите бородатого мужчину, который прижал меня к стене и душил локтем». У сына маленькая сумка Nike, туда кастет даже бы не поместился. Кастет не наш. Его раздели без меня, искали татуировки, места от уколов, облазали все социальные сети, ничего не нашли, — отметила Мария.
Документы о задержании мальчика матери не предоставили. Мария сказала журналисту НГС, что уже написала заявление в прокуратуру региона о действиях сотрудника полиции. НГС обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области и в прокуратуру. В ведомствах пообещали уточнить информацию.
Накануне в региональном МВД объяснили, что задержания прошли с целью не допустить противоправных действий в ТРЦ «Галерея». Сейчас сотрудники проводят расследование. При этом, по словам очевидца Антона Фисунова, силовики могли приехать из-за сборища подражателей ЧВК «Рёдан». Подростки выделяются полностью черной одеждой, черными масками, у большинства черные волосы или шапки. Лицо практически закрыто.
Как писали наши коллеги из MSK1.RU, «Рёдан» — это название клана из аниме «Хантер х Хантер». Отсюда появился и паук — в аниме это символ банды. Часто «Рёдан» называют пауками, поэтому они носят одежду с их изображением. Вчера в торговом центре очевидец заметил одного человека с «пауком» на спине.