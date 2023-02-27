«Раздели, искали тату, проверили соцсети»: мать задержанного в ТРЦ подростка заявила, что у ее сына нашли чужой кастет

Как писали наши коллеги из MSK1.RU, «Рёдан» — это название клана из аниме «Хантер х Хантер». Отсюда появился и паук — в аниме это символ банды. Часто «Рёдан» называют пауками, поэтому они носят одежду с их изображением. Вчера в торговом центре очевидец заметил одного человека с «пауком» на спине.