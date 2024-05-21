«Это Юго-Западный, тут и не такое бывает»: новосибирцев всполошила перестрелка и граната во дворе — что произошло на самом деле

Конфликт произошел около 4 часов утра у седьмого подъезда. Говорят, проспать его было трудно, но большинство местных жителей проводили выходные на даче Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В ночь на воскресенье, 19 мая, жители дома № 15 по улице 9-й Гвардейской дивизии в Новосибирске проснулись от криков и звуков выстрелов. Шумная ссора разворачивалась прямо под окнами квартир седьмого подъезда. Люди вызвали полицейских на «конфликт на улице», но утром правоохранителям пришлось посетить двор панельной девятиэтажки еще раз: под колесом припаркованной машины местные жители заметили предмет, подозрительно напоминающий гранату. Журналисты НГС побывали на месте происшествия и узнали подробности пугающей истории.



Истина где-то рядом

В понедельник во дворе дома №15 очень тихо: если накануне здесь были ленты оцепления и приезжали и полицейские, и медики, и даже автомобиль разминирования, сегодня об этом совсем ничего не напоминает.

Соседи охотно делятся подробностями ночного происшествия, но в действительности свидетелей было не так уж и много: погожие выходные многие жильцы решили провести на даче и домой вернулись, когда сотрудники специальных служб уже разъехались. Тем не менее пообсуждать произошедшее готовы почти все: на помощь приходят публикации из интернета, услышанное от соседей и собственные домыслы (тем более пугающие, что часть местных бабушек приняла машину разминирования за «труповозку»).

Ни «рек крови», ни следов их поспешной ликвидации во дворе нет. Потому что и не было Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— С утра вышел, а на лавочке две девушки сидят. Спрашивают меня: «Чья это Mazda здесь стоит?» Я хозяев не знаю, но уточнил, что случилось. А они говорят: «Там граната под задним колесом», — рассказывает об утренних событиях крепкий мужчина, который просит подписать его местным жителем. — Я в армии тоже служил, я знаю, что такое. Подошел, посмотрел — и правда: граната боевая, Ф-1, у которой 200 метров [радиус] поражения.

Откуда во дворе дома взялась граната, люди сообразили почти сразу: приезд спецмашин стал вторым актом шоу, которое началось еще в пятом часу утра. Тогда жильцов разбудили громкие крики, и выйдя на балконы, они стали свидетелями внезапных разборок.

Значительная (если не большая) часть местных жителей проводила выходные на дачах и о происшествии узнала от соседей, а то и из интернета Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Какой-то парень приехал ревнивый, — продолжает мужчина, опознавший гранату. — Он с девушкой развелся, а та поздно ночью с другим парнем приехала. И он с ними и начал драться. В парня этого из пистолета выстрелил, из «Осы». Руку ему прострелил. Его в больницу положили.



— Девушка вышла из машины, а тот, кто их ждал, начал бить машину таксиста. Этот таксист еще и убегал, три круга пробежал, — со слов жены дополняет его рассказ еще один местный житель, Мухаммед Абдурасулов. В его рассказе красочных подробностей меньше, и он даже затрудняется сказать, пострадал ли кто-то вообще.

Местные жители наперебой делятся всем, что знают (или думают, что знают):

— Вот тут кровь была.



— Крови я не видела, но выстрелы были. Может, он в воздух стрелял?



— Крови было порядочно, из ведра замывали.



— Граната, боевая.



— Взрывное устройство под машину положили, провода торчали. Но, мне сказали саперы, это был муляж.



Полицейские утверждают, что проверка по факту происшествия еще не окончена Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Объектом обсуждения становится и личность пострадавшего (был он новым парнем девушки или таксистом), и тяжесть его травм. При этом как зовут девушку или хотя бы где она и живет, толком никто не знает. Кажется, на третьем этаже. Но, может, и на первом.

Впрочем, подавляющее большинство местных жителей ничего удивительного в ночном конфликте не увидело, даже если не были непосредственными очевидцами конфликта.



— Это Юго-Западный, — объясняет житель соседнего дома. — Тут еще и не такое бывает.



Что все-таки случилось у 15-го дома

В ГУ МВД России по Новосибирской области на запрос журналиста НГС ответили, что начатая накануне проверка по факту ночного переполоха еще не окончена, но все участники уже установлены и допрошены.



— В целом, начало истории в принципе верно: ревнивый мужчина поджидал у 7-го подъезда свою бывшую девушку. Она приехала под утро, на такси, с новым парнем — якобы с коллегой, — добавил источник НГС в правоохранительных органах. — Между ними началась драка. Нового парня побили, ее побили, таксисту тоже немного досталось. Выстрелов не было. Граната случайно выпала из кармана в ходе драки, и оказалась страйкбольной.

Те, кто никуда не уехал, наблюдали за ночным шоу с балконов — а затем делились подробностями с соседями Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Писать заявления, по данным источника, наотрез отказались все участники ночной потасовки. Похоже, они тоже не увидели в ночном перфомансе ничего удивительного.

Ранее НГС писал о том, что в соседнем Кузбассе тоже не обошлось без ночных перестрелок. Там всех участников происшествия уже задержали.