Изменится ли цена проезда по четвертому мосту из-за переноса сроков? Ответ новосибирского минтранса

Сам объект, уверяют в группе «ВИС», готов на 90% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В министерстве транспорта Новосибирской области объяснили, увеличится ли цена на проезд по четвертому мосту из-за переноса сроков сдачи на конец 2025 года.



По информации министерства, при обсуждении переноса сроков строительства инициатив от группы «ВИС» по поводу увеличения стоимости проезда по мосту не поступало.

— Предусмотренная концессионным соглашением стоимость проезда к вводу объекта в эксплуатацию останется прежней, — сообщили в Минтрансе на запрос НГС.

Цены на проезд указаны в постановлении правительства Новосибирской области. Легковые автомобили смогут проехать по мосту за 100 рублей, фургоны и микроавтобусы — за 150 рублей, грузовики выше 2,6 метра — за 200 рублей, а специализированные крупногабаритные машины — за 300 рублей. Бесплатно ездить по мосту сможет общественный транспорт, кроме такси и междугородных автобусов. Платить за проезд не будут водители машин полиции, скорой, МЧС, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, почты.

Как ранее объяснила группа «ВИС» перенести сроки сдачи пришлось из-за проблем с документацией, в которую внесли изменения, потому что с российского рынка ушли некоторые производители материалов и оборудования. Эти изменения необходимо согласовать в госэкспертизе. 20 мая стало известно, что компании выделили более 460 миллионов рублей на строительство.

Сейчас, уверяют в «ВИС», мост готов более чем на 90%, а все входящие в проект инфраструктуры — более чем на 85%. Изначально мост хотели достроить в 2023 году, но сдачу перенесли на конец 2024 года. Недавно в «ВИС» сообщили, что с момента создания в 2014 году ПСД и до начала строительства, которое началось весной 2020 года, часть технических решений и материалов потеряли актуальность. Также, по мнению «ВИС», в ПСД были неточности.