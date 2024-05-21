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Дороги и транспорт Стройка четвертого моста Изменится ли цена проезда по четвертому мосту из-за переноса сроков? Ответ новосибирского минтранса

Изменится ли цена проезда по четвертому мосту из-за переноса сроков? Ответ новосибирского минтранса

Мост обещают сдать в конце 2025 года

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Сам объект, уверяют в группе «ВИС», готов на 90%

В министерстве транспорта Новосибирской области объяснили, увеличится ли цена на проезд по четвертому мосту из-за переноса сроков сдачи на конец 2025 года.

По информации министерства, при обсуждении переноса сроков строительства инициатив от группы «ВИС» по поводу увеличения стоимости проезда по мосту не поступало.

— Предусмотренная концессионным соглашением стоимость проезда к вводу объекта в эксплуатацию останется прежней, — сообщили в Минтрансе на запрос НГС.

Цены на проезд указаны в постановлении правительства Новосибирской области. Легковые автомобили смогут проехать по мосту за 100 рублей, фургоны и микроавтобусы — за 150 рублей, грузовики выше 2,6 метра — за 200 рублей, а специализированные крупногабаритные машины — за 300 рублей. Бесплатно ездить по мосту сможет общественный транспорт, кроме такси и междугородных автобусов. Платить за проезд не будут водители машин полиции, скорой, МЧС, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, почты.

Как ранее объяснила группа «ВИС» перенести сроки сдачи пришлось из-за проблем с документацией, в которую внесли изменения, потому что с российского рынка ушли некоторые производители материалов и оборудования. Эти изменения необходимо согласовать в госэкспертизе. 20 мая стало известно, что компании выделили более 460 миллионов рублей на строительство.

Сейчас, уверяют в «ВИС», мост готов более чем на 90%, а все входящие в проект инфраструктуры — более чем на 85%. Изначально мост хотели достроить в 2023 году, но сдачу перенесли на конец 2024 года. Недавно в «ВИС» сообщили, что с момента создания в 2014 году ПСД и до начала строительства, которое началось весной 2020 года, часть технических решений и материалов потеряли актуальность. Также, по мнению «ВИС», в ПСД были неточности.

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Четвертый мост Мост Группа ВИС Проезд Стоимость проезда Минтранс
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