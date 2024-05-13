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Дороги и транспорт Стройка четвертого моста Проблемы с документацией и перенос гранта: что мешает «ВИС» достроить четвертый мост вовремя - объяснение компании

Проблемы с документацией и перенос гранта: что мешает «ВИС» достроить четвертый мост вовремя - объяснение компании

Объект теперь хотят сдать в конце 2025 года

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На сроках сказалось и то, что некоторые компании ушли с российского рынка

Группа «ВИС» объяснила, из-за чего перенесли срок сдачи четвертого моста через реку Обь в Новосибирске на конец 2025 года.

Как сообщили в официальном телеграм-канале группы «ВИС», продление сроков до декабря 2025 года согласовали. Подобное решение связывают с переносом части капитального гранта на 2025 год, необходимостью прохождения госэкспертизы по внесенным в проектную документацию изменениям и связанной с этим приостановкой финансирования работ.

Необходимость изменить части проектных решений объясняют тем, что с российского рынка ушли некоторые производители материалов и оборудования. Помешали и выявленные в процессе строительства отклонения от заданных в документации параметров, с которой столкнулись строители.

— Особенно это касается ситуации с выносом и переустройством инженерных коммуникаций, а также геологии в зоне строительства тоннеля в створе улицы Станиславского, — отмечают в телеграм-канале.

Сейчас дополнительное соглашение о продлении сроков проходит процедуру согласования в Федеральной антимонопольной службе России.

Изначально мост хотели достроить в 2023 году, но сдачу перенесли на конец 2024 года. За время работ объект подорожал на 9 миллиардов. Недавно в «ВИС» сообщили, что с момента создания в 2014 году ПСД и до начала строительства, которое началось весной 2020 года, часть технических решений и материалов потеряли актуальность. Также, по мнению «ВИС», в ПСД были неточности.

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Четвертый мост Группа ВИС Строительство
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