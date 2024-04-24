«Трудоемкая работа»: федералы проверили расходы ВИС на строительство моста в Новосибирске — что сейчас с документами

Мост планируют сдать до конца 2024 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Федеральная казначейская проверка прошла по проекту строительства четвертого моста. Об этом во время выступления в заксобрании рассказала председатель КСП Елена Гончарова. Как добавили в пресс-службе ГК ВИС, специалисты не выявили нецелевого расходования бюджетных средств по проекту.

Вчера, 23 апреля, во время сессии заксобрания председатель КСП сообщила, что Министерство транспорта Новосибирской области не отдает 3 миллиарда рублей строителям четвертого моста. Как объяснили в ВИС, это связано с изменениями в проектно-сметной документации (ПСД) от 2015 года. В ПСД были обнаружены ошибки.

— Группа «ВИС» не занималась проектированием, а получила проектную документацию, разработанную до проведения конкурса по выбору концессионера. Ввиду затянувшихся процедур по передаче концессионеру земельных участков строительство транспортной инфраструктуры фактически началось весной 2020 года. За время, прошедшее с момента утверждения проектной документации, часть технических решений и применяемых материалов, указанных в ней, потеряла актуальность, — объяснили в пресс-службе группе компаний.

Некоторые материалы и оборудования ушли с российского рынка или стали недоступны из-за санкций. Это потребовало актуализации рабочей документации и внесения изменений в ПСД. Все изменения по материалам, как утверждают в ГК ВИС, согласовывались с генеральным подрядчиком и проходили экспертное сопровождение. Некоторые изменения нужно согласовывать в Госэкспертизе. Часть изменений, которые не касаются конструктива объектов, по Градостроительному кодексу не требуют отдельного согласования.

Работа по согласованию изменений в рабочей документации велась без остановки строительства. Сейчас в Госэкспертизу подано и получено положительное решение по 30 томам ПСД, а еще 128 томов готовятся к загрузке.

— Это масштабная и трудоемкая работа, которая выполняется одновременно с реализацией проекта. Средний срок рассмотрения документов госэкспертизой — от 20 до 30 рабочих дней, — объяснили в ВИС.



Как пример ошибок в ПСД привели строительство тоннеля в створе улицы Станиславского, где уровень грунтовых вод оказался выше проектных более чем на 1,5 метра. Также строительство пешеходного перехода, где уровень несущих слоев грунта, наоборот, на 1,5 метра ниже, чем по проекту. Много несоответствий оказалось и в расположении инженерных сетей.