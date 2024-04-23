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Дороги и транспорт Министерство транспорта не переводит 3 миллиарда рублей строителям четвертого моста

Министерство транспорта не переводит 3 миллиарда рублей строителям четвертого моста

ВИС сейчас решает вопрос с Госэкспертизой

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Мост планируют сдать в конце 2024 года

Министерство транспорта Новосибирской области не могут перевести 3 миллиарда ГК ВИС из-за проектной документации. Об этом рассказали сегодня, 23 апреля, в пресс-службе Министерства транспорта.

Как рассказала председатель Контрольно-счетной палаты Елена Гончарова на сессии Заксобрания, министерство транспорта Новосибирской области выявило работы на сумму в 3 миллиарда рублей, которые не соответствовали проектной документации или фактически не выполнялись.

Как рассказали в пресс-службе Министерства транспорта, эти 3 миллиарда сейчас не переводят в ГК ВИС. Строители четвертого моста согласовывают изменения в документации с Госэкспетизой.

Также власти Новосибирской области вернули в бюджет субсидию из-за недостижения показателей технической готовности объектов. Сумма составила 229 миллионов рублей. Как добавила Елена Гончарова, в ГК ВИС заявили о готовности вернуть эти деньги в бюджет.

Корреспондент НГС направила запросы в Министерство транспорта НСО и ГК ВИС.

Сегодня, 23 апреля, стало известно, что из бюджета Новосибирской области выделили дополнительные 16 миллионов рублей на четвертый мост.

В конце прошлого года стало известно, что сдачу четвертого моста в Новосибирске перенесли на 2024 год. По информации ВИС, причиной стало в том числе невыполнение обязательств Минтрансом Новосибирской области. В результате работы приостанавливали. Областные власти в ответ заявили, что исполняют свои обязательства и спор будут решать в суде.

Сдать мост планируют в конце 2024 года. За время работ строительство подорожало на 9 миллиардов. Как выглядел объект в начале зимы, смотрите в фоторепортаже НГС.

Обновлено

Новость была исправлена. В первоначальном варианте речь шла про суд, которого, по словам пресс-службы министерства транспорта, не было.
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Четвертый мост Новосибирск ВИС КСП
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