Министерство транспорта не переводит 3 миллиарда рублей строителям четвертого моста

Мост планируют сдать в конце 2024 года Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Министерство транспорта Новосибирской области не могут перевести 3 миллиарда ГК ВИС из-за проектной документации. Об этом рассказали сегодня, 23 апреля, в пресс-службе Министерства транспорта.

Как рассказала председатель Контрольно-счетной палаты Елена Гончарова на сессии Заксобрания, министерство транспорта Новосибирской области выявило работы на сумму в 3 миллиарда рублей, которые не соответствовали проектной документации или фактически не выполнялись.

Как рассказали в пресс-службе Министерства транспорта, эти 3 миллиарда сейчас не переводят в ГК ВИС. Строители четвертого моста согласовывают изменения в документации с Госэкспетизой.



Также власти Новосибирской области вернули в бюджет субсидию из-за недостижения показателей технической готовности объектов. Сумма составила 229 миллионов рублей. Как добавила Елена Гончарова, в ГК ВИС заявили о готовности вернуть эти деньги в бюджет.

Корреспондент НГС направила запросы в Министерство транспорта НСО и ГК ВИС.

