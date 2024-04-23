Министерство транспорта не переводит 3 миллиарда рублей строителям четвертого моста

Министерство транспорта Новосибирской области не могут перевести 3 миллиарда ГК ВИС из-за проектной документации. Об этом рассказали сегодня, 23 апреля, в пресс-службе Министерства транспорта.
Как рассказала председатель Контрольно-счетной палаты Елена Гончарова на сессии Заксобрания, министерство транспорта Новосибирской области выявило работы на сумму в 3 миллиарда рублей, которые не соответствовали проектной документации или фактически не выполнялись.
Как рассказали в пресс-службе Министерства транспорта, эти 3 миллиарда сейчас не переводят в ГК ВИС. Строители четвертого моста согласовывают изменения в документации с Госэкспетизой.
Также власти Новосибирской области вернули в бюджет субсидию из-за недостижения показателей технической готовности объектов. Сумма составила 229 миллионов рублей. Как добавила Елена Гончарова, в ГК ВИС заявили о готовности вернуть эти деньги в бюджет.
Корреспондент НГС направила запросы в Министерство транспорта НСО и ГК ВИС.
Сегодня, 23 апреля, стало известно, что из бюджета Новосибирской области выделили дополнительные 16 миллионов рублей на четвертый мост.
Сдать мост планируют в конце 2024 года. За время работ строительство подорожало на 9 миллиардов. Как выглядел объект в начале зимы, смотрите в фоторепортаже НГС.
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Новость была исправлена. В первоначальном варианте речь шла про суд, которого, по словам пресс-службы министерства транспорта, не было.