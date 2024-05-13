Стройка еще на 1,5 года? Срок сдачи четвертого моста перенесли на конец 2025 года

Изначально мост хотели сдать в 2023 году, после — в 2024 году, сейчас сдачу объекта снова перенесли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о переносе сроков окончания строительства четвертого моста до 6 декабря 2025 года. Постановление опубликовали на официальном сайте правительства.

Перенести сдачу моста на 2025 год, согласно документу, решили с учетом письма от 27 апреля, которое поступило от Сибирской концессионной компании (принадлежат «ВИС»). Кроме того, установлены выплаты компенсационного платежа за нарушение концессионером обязательств.

Изначально мост хотели достроить в 2023 году, но сдачу перенесли на конец 2024 года. За время работ объект подорожал на 9 миллиардов. Сдача задерживается из-за проектно-сметной документации, ее разработали в 2014 году, проверку Госэкспертизы документы прошли через год. В Минтрансе заявили, что компания «ВИС» на стадии разработки рабочей документации допустила отступления от первоначальных проектных решений.

Недавно в «ВИС» сообщили, что с момента создания в 2014 году ПСД и до начала строительства, которое началось весной 2020 года, часть технических решений и материалов потеряли актуальность. Также, по мнению «ВИС», в ПСД были неточности.



НГС направил запрос в пресс-службу ГК «ВИС», чтобы выяснить, с чем связан перенос сроков строительства.