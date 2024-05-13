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Дороги и транспорт Стройка еще на 1,5 года? Срок сдачи четвертого моста перенесли на конец 2025 года

Стройка еще на 1,5 года? Срок сдачи четвертого моста перенесли на конец 2025 года

Постановление об этом подписал губернатор Новосибирской области

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Изначально мост хотели сдать в 2023 году, после — в 2024 году, сейчас сдачу объекта снова перенесли

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о переносе сроков окончания строительства четвертого моста до 6 декабря 2025 года. Постановление опубликовали на официальном сайте правительства.

Перенести сдачу моста на 2025 год, согласно документу, решили с учетом письма от 27 апреля, которое поступило от Сибирской концессионной компании (принадлежат «ВИС»). Кроме того, установлены выплаты компенсационного платежа за нарушение концессионером обязательств.

Изначально мост хотели достроить в 2023 году, но сдачу перенесли на конец 2024 года. За время работ объект подорожал на 9 миллиардов. Сдача задерживается из-за проектно-сметной документации, ее разработали в 2014 году, проверку Госэкспертизы документы прошли через год. В Минтрансе заявили, что компания «ВИС» на стадии разработки рабочей документации допустила отступления от первоначальных проектных решений.

Недавно в «ВИС» сообщили, что с момента создания в 2014 году ПСД и до начала строительства, которое началось весной 2020 года, часть технических решений и материалов потеряли актуальность. Также, по мнению «ВИС», в ПСД были неточности.

НГС направил запрос в пресс-службу ГК «ВИС», чтобы выяснить, с чем связан перенос сроков строительства.

В городе задумались о строительстве пятого моста, его хотят внести в Генплан, рассчитанный до 2030 года. Объект станет дублером дамбы ГЭС и пройдет от Советского шоссе в районе Краснообска до Восточного обхода.

ПО ТЕМЕ
Четвертый мост Мост Андрей Травников Губернатор Новосибирской области Постановление Ввод в эксплуатацию Строительство ВИС
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