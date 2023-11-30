Изменится ли цена на проезд по четвертому мосту в Новосибирске? Отвечает минтранс

В министерстве транспорта Новосибирской области подтвердили стоимость проезда по четвертому мосту, заявленную прежде. НГС обращался в ведомство, чтобы выяснить, увеличится ли цена проезда из-за продления сроков работ.
— Размер платы за проезд в период действия концессионного соглашения устанавливается концессионером в пределах максимального размера платы за проезд в соответствии с порядком и условиями, определенными соглашением, — ответил минтранс.
В пресс-службе группы «ВИС» корреспонденту НГС ответили, что по вопросам стоимости проезда нужно обращаться к концеденту. Им является министерство транспорта региона.
В постановлении правительства Новосибирской области о строительстве четвертого моста указаны цены проезда. Так, для легковых автомобилей она составит 100 рублей, фургонов и микроавтобусов — 150 рублей, грузовиков выше 2,6 метра — 200 рублей, специализированных крупногабаритных машин — 300 рублей.
Бесплатно ездить по мосту сможет общественный транспорт, кроме такси и междугородных автобусов. Платить за проезд не придется водителям машин полиции, скорой, МЧС, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, почты.
Также в министерстве транспорта уточнили, что изменение сроков строительства не вносили в концессионное соглашение. Срок окончания работ, согласно документу, — декабрь 2023 года.
О задержке сроков строительства концессионер сообщил в ноябре. Мы собрали в одном видео все, что известно о ситуации.