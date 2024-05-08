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Экономика Кризис-2024 Дороже всего — баранина. Шашлычный набор в мае подорожал до 25%, а осенью цены на мясо взлетят еще

Дороже всего — баранина. Шашлычный набор в мае подорожал до 25%, а осенью цены на мясо взлетят еще

Чем больше страна производит продукции, тем она дороже — парадокс российской экономики

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Баранина в России окончательно стала премиальным продуктом. Сейчас килограмм баранины стоит в среднем по стране 761 рубль за килограмм, притом что кило говядины — 552 рубля, а кило свинины — 343 рубля. При этом в Национальном союзе овцеводов прогнозируют, что осенью любителей шашлыка и хашламы ждет чудовищная новость: баранина будет стоить уже почти 1000 рублей. Причем в некоторых регионах возможно еще более ощутимое подорожание.

Подорожание баранины связано с несколькими факторами. Во-первых, в России наблюдается стагнация в производстве этого вида мяса при растущем спросе на него. В настоящее время в России производится около 215 тысяч тонн баранины при общем поголовье овец около 20 миллионов. Сравним: говядины в России произвели в прошлом году почти 1,7 млн тонн, а свинины — фантастические 4,5 млн тонн.

Но всё равно больше всего в России едят курятины: годовое производство перевалило за 5 млн тонн, что стало историческим рекордом. Именно поэтому курятина сейчас самое дешевое мясо. При этом с бараниной всё с точностью до наоборот: мясо остается нишевым продуктом (всего 0,2% общего мясного рынка России).

С начала нынешнего года баранина уже подорожала почти на 130 рублей (на 17%), а говядина — на 30 рублей (плюс 6%), подсчитал MSK1.RU на основе данных Росстата.

Подорожание мяса, естественно, отразилось на ценах на шашлыки, которые россияне традиционно жарят в майские праздники. По данным аналитиков компании «Платформа ОФД», средний чек на набор для барбекю в этом сезоне вырос на 11% по сравнению с прошлым годом: готовое для жарки мясо подорожало на 17%, а стоимость шампуров и мангала выросла на 17% и 10% соответственно.

— Причин подорожания продуктов несколько, рассказал MSK1.RU доцент Финансового университета при правительстве России Ольга Борисова. — Еще в 2022 году произошел разрыв хозяйственных связей между компаниями по поставкам мяса. Также сказались рост курса доллара и евро, проблемы у российских производителей с добавками и кормами, повышение стоимости рабочей силы. Сказалось и сокращение количества мелких хозяйств по выращиванию скота.

Причем эксперт отмечает не только макроэкономические, но и маркетинговые причины подорожания мяса: к выходным, характеризующимся повышенным спросом, крупные супермаркеты убирают акционные скидки на такие товары (рыбу и мясо).

Основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина-Озджан отмечает, что подорожание мяса и молока как базовых продуктов отражается на многих других товарных категориях. Эксперт прогнозирует, что в этом году будет две волны подорожания. Первая уже идет (это традиционное сезонное подорожание к началу лета на 18–28%), а вторая будет в октябре — ноябре.

— Баранина подорожает на 28–45%, говядина — на 30–40%, курятина — на 15–25%, — прогнозирует Корчагина-Озджан.

Дорожает не только мясо, но и рыба, отмечает в беседе с MSK1.RU доцент Ольга Борисова. Шашлык из красной рыбы в ресторанах прибавил 7% (кстати, меньше всего в сравнении с шашлыком из мяса). И это притом, что непосредственно форель и семга подорожали на 10%.

Из продуктов «шашлычного набора», по словам Борисовой, дорожает всё. Специи стали дороже за счет роста курса доллара и евро к рублю.

— Цена специй сильно выросла на треть в начале 2023 года и до настоящего момента не снизилась, — говорит Борисова. — Подорожание затронуло и овощной набор к шашлыку (лук, картофель, перец, помидоры). В средним они прибавили в цене 10%.

Доцент Финансового университета Дмитрий Морковкин говорит, что на фоне растущей популярности овощей на гриле подорожали помидоры, свежие грибы и зелень — в пределах от 12% до 25%. Вместе с тем средние цены на картофель за год снизились на 14%.

Так что в зависимости от выбранного базового мяса или рыбы рост стоимости на самостоятельно приготовленный шашлык составил от 6% (рыба) до 25% (курятина).

В общем, шашлычный сезон завершится, а цены не снизятся — это факт. И понятно, что остановить рост цен на мясо невозможно. Хотя можно попытаться взять за пример Турцию: здесь, чтобы остановить подорожание курятины (причем мясо взлетело в цене вдвое), просто запретили ее экспорт. Некоторые российские эксперты и рост цен на баранину также пытались объяснить тем, что ее якобы слишком активно экспортируют в Иран. Но Минсельхоз России решительно опроверг это: мол, не только в экспорте дело. Ну да, дорожают ведь все продукты в России. Экономический парадокс: урожаи и надои выше — и цены тоже.

ПО ТЕМЕ
Баранина Цены на мясо Рост цен Подорожание Говядина Свинина Цены на куриное мясо
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