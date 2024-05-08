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Весна Семь кругов сада Как сажать арбузы на рассаду — видеоинструкция от новосибирского агронома

Как сажать арбузы на рассаду — видеоинструкция от новосибирского агронома

Для посева потребуется песок

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В открытом грунте лучше выращивать сорта с небольшими плодами

Арбузы и дыни можно выращивать даже в Сибири, но для этого нужно посеять их на рассаду.

— Арбузы и дыни — это не холодостойкие культуры, выходцы из Индии и Африки. Сеять на рассаду нужно их в мае, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Возраст рассады на момент высадки на постоянное место должен быть не более 30 дней.

Для посева арбузов нужен особый грунт. Придется добавлять песок. Как именно сеять арбузы вы можете увидеть на видео выше.

Объясняем также, как именно обрабатывать огород, сколько и какие удобрения вносить и как просто восстановить плодородие даже самого запущенного грунта без огромных трат.

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