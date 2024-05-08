Как сажать арбузы на рассаду — видеоинструкция от новосибирского агронома

Арбузы и дыни можно выращивать даже в Сибири, но для этого нужно посеять их на рассаду.
— Арбузы и дыни — это не холодостойкие культуры, выходцы из Индии и Африки. Сеять на рассаду нужно их в мае, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Возраст рассады на момент высадки на постоянное место должен быть не более 30 дней.
Для посева арбузов нужен особый грунт. Придется добавлять песок. Как именно сеять арбузы вы можете увидеть на видео выше.
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