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14 человек выбрались из горящей маршрутки

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Происшествия «Загорелась на ходу»: из сгоревшей маршрутки успели выбежать 14 пассажиров — подробности пожара

«Загорелась на ходу»: из сгоревшей маршрутки успели выбежать 14 пассажиров — подробности пожара

Среди людей нет пострадавших

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Всё, что осталось от маршрутки

Маршрутку, которая загорелась на Бердском шоссе в Новосибирске, потушили — от машины остался только металлический остов. Среди людей нет пострадавших.

— Она на ходу уже горела. Когда маршрутка остановилась, всё подкапотное пространство уже было охвачено огнем, — сообщил один из подписчиков телеграм-канала «АСТ-54 Black».

Часть очевидцев заявляют, что автомобилисты пытались сначала сами потушить маршрутку, но пламя слишком быстро распространилось.

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что на ликвидацию возгорания ушло 5 минут.

— По оперативной информации, из транспорта самостоятельно эвакуировались 14 пассажиров и водитель. Информация о пострадавших не поступала, — добавили в региональном МЧС.

Ранее в Новосибирской области загорелся рейсовый автобус, который ехал из Новосибирска в Новокузнецк.

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