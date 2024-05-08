НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +9

1 м/c,

зап.

 751мм 53%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,12
EUR 98,31
Реклама

СРОЧНО

Отопительный сезон в Новосибирске заканчивается

Голосуем на Народной премии
Планы на выходные
Как ловили насильника
Куда отправить ребенка летом
Рост цен на жильё
Позаботиться о теле
Как цветут горы
НГС в Telegram
Криминал Новосибирец нашел под матрасом в гостинице почти миллион и забрал деньги — как его наказал суд

Новосибирец нашел под матрасом в гостинице почти миллион и забрал деньги — как его наказал суд

Мужчина убирал номер и обнаружил сумку

1 133
6 комментариев
Мужчина пытался сбежать с деньгами, но его поймали

Суд в Новосибирске приговорил 24-летнего уборщика гостиницы к 1,5 годам колонии общего режима за кражу почти миллиона рублей. Инцидент произошел в июне 2023 года в отеле.

— Сотрудник гостиницы в ходе уборки номеров обнаружил под матрасом кровати сумку с 980 тысячами рублей, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области. — Мужчина тайно изъял из сумки денежные средства и скрылся с места совершения преступления.

В итоге его задержали и осудили по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража в крупном размере». По решению Железнодорожного районного суда он должен будет отправиться в колонию общего режима на 1,5 года и вернуть потерпевшему 980 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

В конце апреля новосибирские подростки украли улей с пчелами и медом на Алтае.

ПО ТЕМЕ
Железнодорожный районный суд Новосибирска Кража Азимут Гостиница
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Мнение
«Да мы тебя из-под земли достанем»: настойчивые мошенники пытались развести журналиста на все деньги
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Рекомендуем
Знакомства

Варвара,  44

Олег,  43

Екатерина,  49

Татьяна,  60

Евгений,  33

Юлия,  49

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление