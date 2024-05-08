Новосибирец нашел под матрасом в гостинице почти миллион и забрал деньги — как его наказал суд

Мужчина пытался сбежать с деньгами, но его поймали Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Суд в Новосибирске приговорил 24-летнего уборщика гостиницы к 1,5 годам колонии общего режима за кражу почти миллиона рублей. Инцидент произошел в июне 2023 года в отеле.



— Сотрудник гостиницы в ходе уборки номеров обнаружил под матрасом кровати сумку с 980 тысячами рублей, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области. — Мужчина тайно изъял из сумки денежные средства и скрылся с места совершения преступления.

В итоге его задержали и осудили по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража в крупном размере». По решению Железнодорожного районного суда он должен будет отправиться в колонию общего режима на 1,5 года и вернуть потерпевшему 980 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.