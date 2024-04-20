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Происшествия Хотели порадовать родителей: новосибирские подростки украли улей с пчелами и медом на Алтае

Хотели порадовать родителей: новосибирские подростки украли улей с пчелами и медом на Алтае

Сладкоежек сняли на видео

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25 комментариев
Подростки приехали на сборы из Новосибирской области

В Белокурихе подростки украли улей с пчелами и медом. О преступлении пишет официальный телеграм-канал краевой полиции.

Подростки из Новосибирской области приехали на спортивные сборы в Белокуриху. Ночью они пробрались на пасеку алтайского фермера и забрали улей, полный меда. Его они выбросили в овраг.

Лица сладкоежки скрыли, но попали на камеру видеонаблюдения. Позже юношей нашли полицейские. Силовикам подростки сказали, что очень хотели меда, а часть сот планировали отвезти в подарок родителям.

По предварительным данным, ущерб фермеру составляет около 20 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили по статье о краже. Трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Новосибирске мужчина украл 100 шоколадных яиц. Его задержали сотрудники ГБР.

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