Хотели порадовать родителей: новосибирские подростки украли улей с пчелами и медом на Алтае

В Белокурихе подростки украли улей с пчелами и медом. О преступлении пишет официальный телеграм-канал краевой полиции.
Подростки из Новосибирской области приехали на спортивные сборы в Белокуриху. Ночью они пробрались на пасеку алтайского фермера и забрали улей, полный меда. Его они выбросили в овраг.
Лица сладкоежки скрыли, но попали на камеру видеонаблюдения. Позже юношей нашли полицейские. Силовикам подростки сказали, что очень хотели меда, а часть сот планировали отвезти в подарок родителям.
По предварительным данным, ущерб фермеру составляет около 20 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили по статье о краже. Трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде.
Ранее в Новосибирске мужчина украл 100 шоколадных яиц. Его задержали сотрудники ГБР.