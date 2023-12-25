Мужчина с сюрпризом: сибиряк украл 100 яиц из магазина

В Калининском районе Новосибирска мужчина украл 100 шоколадных яиц, чтобы потом перепродать. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».
По данным пресс-службы, 24 декабря примерно в 13:15 мужчина возрастом около 35 лет украл 44 яйца «Киндер-сюрприз». Сибиряк схватил четыре ячейки с яйцами около кассы и выбежал на улицу. В погоню за ним бросился гвардеец, который охранял магазин. Вместе с бойцами ГБР-72 нарушителя задержали.
— В момент передачи задержанного сотрудникам полиции выяснилось, что грабитель ранее уже был судим за имущественные преступления. Так, кражи только шоколадных яиц он совершал неоднократно и похитил в общей сложности около 100 штук, — сообщили в АБ «Гвардия». Украденные яйца мужчина перепродавал.
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