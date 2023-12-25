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Мужчина с сюрпризом: сибиряк украл 100 яиц из магазина

За сибиряком бросился в погоню охранник

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24 декабря мужчина пытался украсть 40 яиц, но до этого он также воровал из магазина сладости

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В Калининском районе Новосибирска мужчина украл 100 шоколадных яиц, чтобы потом перепродать. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

По данным пресс-службы, 24 декабря примерно в 13:15 мужчина возрастом около 35 лет украл 44 яйца «Киндер-сюрприз». Сибиряк схватил четыре ячейки с яйцами около кассы и выбежал на улицу. В погоню за ним бросился гвардеец, который охранял магазин. Вместе с бойцами ГБР-72 нарушителя задержали.

— В момент передачи задержанного сотрудникам полиции выяснилось, что грабитель ранее уже был судим за имущественные преступления. Так, кражи только шоколадных яиц он совершал неоднократно и похитил в общей сложности около 100 штук, — сообщили в АБ «Гвардия». Украденные яйца мужчина перепродавал.

Недавно в магазине на краже энергетиков поймали двух подростков-спортсменов. Газировку футболисты хотели использовать в качестве допинга.

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Киндер-сюрпризГвардияКалининский район
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