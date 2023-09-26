В Новосибирске в магазине на краже энергетиков поймали двух подростков-спортсменов из Иркутска. Их задержали в понедельник, 25 сентября, сотрудники агентства безопасности «Гвардия».
По информации бойцов ГБР, газировку шоплифтеры хотели использовать в качестве допинга. Подростки 16 и 17 лет пытались вынести три банки энергетических коктейлей, банку конфет и две шоколадки на сумму 649 рублей. Подростки приехали в Новосибирск из Иркутска на футбольный матч чемпионата Сибирского и Дальневосточного округов.
— Как пояснили задержанные, кражу они решили совершить, опасаясь, что им не продадут товары, реализация которых несовершеннолетним запрещена. Речь шла о содержащих кофеин энергетических напитках. По закону, их отпускают только лицам, достигшим 18 лет. Энергетики парни хотели употребить сами — для улучшения физической выносливости во время матча, — рассказали в АБ «Гвардия».
Похищенный товар пришлось вернуть на полки, подростков передали в Октябрьский отдел полиции. Играть сегодня на стадионе «Спартак» спортсменам придется без допинга.
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