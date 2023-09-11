Хотели заработать на корм для 7 кошек: в Новосибирске компания попалась на разборке железнодорожных путей

9 сентября в Новосибирске задержали мужчину и двух женщин, которые снимали с железной дороги металлические скобы, удерживающие рельсы на шпалах. Об этом пишет Telegram-канал «АБ ГВАРДИЯ».
Для разборки железной дороги хулиганы использовали молоток, зубило и набор рожковых ключей. По версии агентства безопасности, они хотели сдать снятые скобы на металлолом.
По имеющейся информации, заработанные деньги группировка планировала потратить на спиртное и корм для семи кошек, которые живут с ними под теплотрассой.
– Гвардейцы передали задержанных сотрудникам Росгвардии, – сказано в сообщении.
НГС также рассказывал о сибирячке, которую обвиняют в убийстве мужа. По версии прокуратуры, она ударила его ножом в сердце за то, что он много помогал соседям, но ничего не делал по дому.