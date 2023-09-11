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Хотели заработать на корм для 7 кошек: в Новосибирске компания попалась на разборке железнодорожных путей

Задержанные использовал молоток и зубило

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Две женщины и мужчина разбирали железную дорогу в Новосибирске, чтобы заработать на корм семи кошкам

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9 сентября в Новосибирске задержали мужчину и двух женщин, которые снимали с железной дороги металлические скобы, удерживающие рельсы на шпалах. Об этом пишет Telegram-канал «АБ ГВАРДИЯ».

Для разборки железной дороги хулиганы использовали молоток, зубило и набор рожковых ключей. По версии агентства безопасности, они хотели сдать снятые скобы на металлолом.

По имеющейся информации, заработанные деньги группировка планировала потратить на спиртное и корм для семи кошек, которые живут с ними под теплотрассой.

– Гвардейцы передали задержанных сотрудникам Росгвардии, – сказано в сообщении.

НГС также рассказывал о сибирячке, которую обвиняют в убийстве мужа. По версии прокуратуры, она ударила его ножом в сердце за то, что он много помогал соседям, но ничего не делал по дому.

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