Много помогал соседям, но ничего не делал дома: сибирячка убила мужа ударом ножа в сердце

Жительницу рабочего поселка Маслянино обвиняют в убийстве мужа. Предполагает, что к преступлению привел конфликт из-за помощи по домашним делам. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
По информации прокуратуры, пара поссорилась, когда была в гостях у знакомых. Дело в том, что мужчина помогал им делать ремонт и решать другие бытовые проблемы, но отказывался что-либо делать в своем доме.
35-летняя обвиняемая ударила супруга ножом в сердце. В результате, он скончался на месте. Женщина полностью признала свою вину. Прокурор Маслянинского района утвердил ей обвинительное заключение по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Черепановский районный суд.
В начале сентября НГС писал, что два сибиряка убили и сожгли заживо знакомого: он отказался помогать им с нападением на бизнесмена.