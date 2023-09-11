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Много помогал соседям, но ничего не делал дома: сибирячка убила мужа ударом ножа в сердце

Семейная пара начала конфликтовать в гостях

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Сибирячку обвиняют в убийстве мужа за то, что он не помогал ей по дому

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Жительницу рабочего поселка Маслянино обвиняют в убийстве мужа. Предполагает, что к преступлению привел конфликт из-за помощи по домашним делам. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По информации прокуратуры, пара поссорилась, когда была в гостях у знакомых. Дело в том, что мужчина помогал им делать ремонт и решать другие бытовые проблемы, но отказывался что-либо делать в своем доме.

35-летняя обвиняемая ударила супруга ножом в сердце. В результате, он скончался на месте. Женщина полностью признала свою вину. Прокурор Маслянинского района утвердил ей обвинительное заключение по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Черепановский районный суд.

В начале сентября НГС писал, что два сибиряка убили и сожгли заживо знакомого: он отказался помогать им с нападением на бизнесмена.

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