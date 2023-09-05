Два сибиряка убили и сожгли знакомого: он отказался помогать им с нападением на бизнесмена

— Незамедлительно в этом районе были организованы поисковые мероприятия самого мужчины: осмотрено 10 километров лесного массива, с привлечением водолазов обследовано дно реки, однако каких-либо следов нахождения пропавшего без вести обнаружить не удалось, — уточнили в ведомстве.



Специалисты установили, что в близком кругу пропавшего находился 40-летний мужчина, который мог знать о его исчезновении. Знакомого задержали в Новосибирске, и при первом же общении с силовиками тот признался в убийстве. Выяснилось, что он действовал не один.