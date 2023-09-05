Два сибиряка убили и сожгли знакомого: он отказался помогать им с нападением на бизнесмена

В Кузбассе завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, они убили знакомого и сожгли его тело, а позже закопали останки в лесу. Одного из них задержали в Новосибирске.
По версии следствия, силовики работали по заявлению об исчезновении 46-летнего жителя Кемерова. Специалисты выяснили, что мужчина уехал из города на автомобиле, позже машину нашли сожженной в лесном массиве.
— Незамедлительно в этом районе были организованы поисковые мероприятия самого мужчины: осмотрено 10 километров лесного массива, с привлечением водолазов обследовано дно реки, однако каких-либо следов нахождения пропавшего без вести обнаружить не удалось, — уточнили в ведомстве.
Специалисты установили, что в близком кругу пропавшего находился 40-летний мужчина, который мог знать о его исчезновении. Знакомого задержали в Новосибирске, и при первом же общении с силовиками тот признался в убийстве. Выяснилось, что он действовал не один.
Обвиняемый рассказал, что в феврале прошлого года он и двое его знакомых планировали разбойное нападение на предпринимателя, но через некоторое время 46-летний мужчина стал от этого уклоняться. Из-за отказа от нападения его решил убить 52-летний подельник.
— Согласно разработанному плану соучастники арендовали домик, куда под надуманным предлогом попросили приехать потерпевшего. Там 52-летний фигурант выстрелил в мужчину из имеющегося у него самодельного огнестрельного оружия и нанес несколько ударов ножом, — сообщили в ведомстве.
Чтобы скрыть убийство, подельники сожгли машину и тело мужчины, а его останки закопали в лесу. Их нашли и изъяли следователи.
Фигурантами дела стали 40-летний житель Амурской области и 52-летний житель Кемерова. В зависимости от роли каждого их обвинили в совершении преступлений по ч. 5 ст. 33, ч.1 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).
Обвиняемым избрали меру заключения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении мужчин с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
В начале сентября в Новосибирске заключили под стражу за убийство знакомого. Его обвинили в
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть.