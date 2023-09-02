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В Новосибирске ищут свидетелей убийства мужчины в Первомайском районе

Мужчина скончался в реанимации от побоев, сообщает его подруга

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На фото — погибший мужчина, следует из поста

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В Новосибирске ищут свидетелей убийства молодого парня в Первомайском районе 10 августа. Пост с просьбой о помощи опубликован в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Парень получил смертельную черепно-мозговую трвавму, предположительно, на улице Красный факел в период с 16 до 17 часов. Злоумышленники пригласили его на встречу для разговора в людном месте, после чего привезли на его же автомобиле и выкинули в бессознательном состоянии около травмпункта по адресу Героев Революции, 5. Спустя двое суток, пострадавший скончался в реанимации, так и не приходя в сознание, — говорится в посте «АСТ-54».

По словам автора поста, следователи задержали подозреваемого, но отпустили, взяв обязательство явки с повинной.

НГС направил запрос в следственный комитет Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Автор поста не ответила на сообщение журналиста НГС в социальных сетях.

В конце августа суд заключил на два месяца в СИЗО мужчину, которого подозревают в убийстве супруги. По версии следствия, он на почве ревности забил жену руками и ногами, а позже — спрятал труп в парке.

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