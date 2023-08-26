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Новосибирца отправили в СИЗО после убийства жены — он спрятал ее тело в парке у дома

По данным следствия, мужчина до смерти избил супругу на почве ревности

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После задержания мужчина показал, где спрятал труп

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Суд Заельцовского района Новосибирска заключил на два месяца в СИЗО мужчину, которого подозревают в убийстве супруги. По версии следствия, он на почве ревности забил жену руками и ногами, а позже — спрятал труп в парке.

— Постановлением суда 25 августа подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 23 октября 2023 года, — сообщили в суде.

Как ранее заявили в СК, 47-летний подозреваемый ночью 18 августа распивал алкоголь со своей супругой в парке в Заельцовском районе. По дороге домой они поссорились. В результате мужчина на почве ревности избил жену руками и ногами по голове и туловищу.

Уже дома, увидев, что супруга мертва, мужчина вынес тело на балкон, а через несколько дней повез его в парк. После задержания он привел силовиков к месту, где спрятал труп.

Ранее корреспонденты НГС писали о том, как убийца, расчленивший участницу конкурса красоты, внезапно оказался на свободе.

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