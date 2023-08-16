«Перед Богом он чист»: убийца, расчленивший участницу конкурса красоты, внезапно оказался на свободе

Вячеслав Самойлов, который в 2021 году отрезал голову финалистке всероссийского конкурса красоты Ольге Шляминой, оказался на свободе. В 2022 году ему вынесли приговор — 9 лет и 7 месяцев. Но некоторое время назад появилась информация, что в колонии строгого режима он больше не числится. Мать Самойлова подтвердила нашим коллегам из 29.RU, что Вячеслав находится на свободе. По ее словам, он проходит реабилитацию после ранения. И пока одна женщина с радостью ждет сына-героя, вторая — мать Ольги Шляминой — всё еще скорбит по убитой дочке.
Что известно про жестокое убийство красавицы? Как доказали вину Самойлова и почему он расправился с девушкой? И как оказался на свободе? Подробности смотрите в видео чуть выше.
Напомним, 33-летняя жительница Архангельской области Ольга Шлямина пропала 20 марта 2021 года. По соцсетям разлетелись посты с ориентировкой. Ольгу знали как ответственную маму школьника, успешную карьеристку, обаятельную девушку. Спустя пять дней ее нашли в лесу обезглавленной.
В убийстве частично признался ее 40-летний бойфренд — Вячеслав Самойлов. Он подтвердил следователям, что был пьян и дважды ударил девушку по голове, после чего она упала. Убивать якобы не хотел, при этом подтвердил, что расчленил и спрятал тело.
Всё, что известно об этой страшной истории, — читайте в большом тексте наших коллег.