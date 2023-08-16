«Перед Богом он чист»: убийца, расчленивший участницу конкурса красоты, внезапно оказался на свободе

Вячеслав Самойлов, который в 2021 году отрезал голову финалистке всероссийского конкурса красоты Ольге Шляминой, оказался на свободе. В 2022 году ему вынесли приговор — 9 лет и 7 месяцев. Но некоторое время назад появилась информация, что в колонии строгого режима он больше не числится. Мать Самойлова подтвердила нашим коллегам из 29.RU, что Вячеслав находится на свободе. По ее словам, он проходит реабилитацию после ранения. И пока одна женщина с радостью ждет сына-героя, вторая — мать Ольги Шляминой — всё еще скорбит по убитой дочке.

