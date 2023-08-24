Вывез тело в парк: новосибирца задержали за убийство жены из ревности

Новосибирца задержали по подозрению в убийстве супруги. По версии следствия, он на почве ревности забил жену руками и ногами.
Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области, 47-летний подозреваемый ночью 18 августа распивал алкоголь со своей супругой в парке в Заельцовском районе. По дороге домой они поссорились. В результате мужчина на почве ревности избил жену руками и ногами по голове и туловищу.
— Обнаружив утром, что супруга скончалась, он вынес ее тело на балкон и покинул место жительства. Вернувшись через несколько дней с целью сокрытия следов совершенного преступления, злоумышленник вывез тело погибшей в парк, находящийся недалеко, — передает ведомство.
Родственница погибшей обратилась в полицию и сообщила о ее пропаже.
— Сотрудники полиции отсмотрели и проанализировали записи с камер уличного видеонаблюдения, опросили соседей и ближайший круг общения разыскиваемой, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Подозреваемого задержали. Мужчина указал место, где находилось тело супруги.
Следователи устанавливают обстоятельства преступления. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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