Вывез тело в парк: новосибирца задержали за убийство жены из ревности

Новосибирца задержали по подозрению в убийстве супруги. По версии следствия, он на почве ревности забил жену руками и ногами.



Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области, 47-летний подозреваемый ночью 18 августа распивал алкоголь со своей супругой в парке в Заельцовском районе. По дороге домой они поссорились. В результате мужчина на почве ревности избил жену руками и ногами по голове и туловищу.

