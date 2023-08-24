freedom
СЕЙЧАС +29°С
Пробки 4/10
usd 94.44
eur 102.25
Тема дняПассажиров разбившегося самолета привезли в морг
Все новости
Все новости

Вывез тело в парк: новосибирца задержали за убийство жены из ревности

По версии следствия, мужчина избил супругу руками и ногами

756

Тело женщины обнаружили в парке

Поделиться

Новосибирца задержали по подозрению в убийстве супруги. По версии следствия, он на почве ревности забил жену руками и ногами.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области, 47-летний подозреваемый ночью 18 августа распивал алкоголь со своей супругой в парке в Заельцовском районе. По дороге домой они поссорились. В результате мужчина на почве ревности избил жену руками и ногами по голове и туловищу.

— Обнаружив утром, что супруга скончалась, он вынес ее тело на балкон и покинул место жительства. Вернувшись через несколько дней с целью сокрытия следов совершенного преступления, злоумышленник вывез тело погибшей в парк, находящийся недалеко, — передает ведомство.

Несколько дней труп женщины гнил на балконе — позже убийца спрятал его в парке

Несколько дней труп женщины гнил на балконе — позже убийца спрятал его в парке

Поделиться

Родственница погибшей обратилась в полицию и сообщила о ее пропаже.

— Сотрудники полиции отсмотрели и проанализировали записи с камер уличного видеонаблюдения, опросили соседей и ближайший круг общения разыскиваемой, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Подозреваемого задержали. Мужчина указал место, где находилось тело супруги.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее корреспонденты НГС писали о том, как убийца, расчленивший участницу конкурса красоты, внезапно оказался на свободе.

По теме

УбийствоРевностьАлкогольНовосибирскСледователи СУ СКР
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter