«Вся улица была как в тумане»: дорожники решили выдуть песок из ямы — видео, от которого хочется чихать

В Новосибирске при ремонте дороги на улице Мичурина рабочие решили просто выдуть песок и грязь. Местных жителей такой способ не устроил.
— Вчера латали дорогу. Вместо того чтобы убрать песок, его выдували. Вся улица была как в тумане после этого. Теперь по обочинам всё в песке, которого и так было полно! — возмущена читательница НГС Наталья.
Она прислала в редакцию видео работ. На них рабочий поднял облако пыли.
Корреспондент НГС обратилась с запросом в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, как именно должны убирать песок и грязь из ям.
Ранее уборочная техника проехала по улице Сакко и Ванцетти, оставляя за собой густое туманное облако — это помешало местным жителям.