«Вся улица была как в тумане»: дорожники решили выдуть песок из ямы — видео, от которого хочется чихать

В Новосибирске при ремонте дороги на улице Мичурина рабочие решили просто выдуть песок и грязь. Местных жителей такой способ не устроил.

— Вчера латали дорогу. Вместо того чтобы убрать песок, его выдували. Вся улица была как в тумане после этого. Теперь по обочинам всё в песке, которого и так было полно! — возмущена читательница НГС Наталья.