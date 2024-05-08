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Дороги и транспорт «Вся улица была как в тумане»: дорожники решили выдуть песок из ямы — видео, от которого хочется чихать

«Вся улица была как в тумане»: дорожники решили выдуть песок из ямы — видео, от которого хочется чихать

Облако пыли разошлось по всей улице

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Часть ям в итоге не заделали

В Новосибирске при ремонте дороги на улице Мичурина рабочие решили просто выдуть песок и грязь. Местных жителей такой способ не устроил.

— Вчера латали дорогу. Вместо того чтобы убрать песок, его выдували. Вся улица была как в тумане после этого. Теперь по обочинам всё в песке, которого и так было полно! — возмущена читательница НГС Наталья.

Она прислала в редакцию видео работ. На них рабочий поднял облако пыли.

Корреспондент НГС обратилась с запросом в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, как именно должны убирать песок и грязь из ям.

Ранее уборочная техника проехала по улице Сакко и Ванцетти, оставляя за собой густое туманное облако — это помешало местным жителям.

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