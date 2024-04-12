«Поднимает пыль»: в новосибирске по улице прокатилась уборочная техника — она оставляла за собой туманный шлейф

На кадрах видно, как транспортное средство оставляет за собой влагу Источник: читательница NGS.RU











Вечером 11 апреля уборочная техника проехала по улице Сакко и Ванцетти в Новосибирске, оставляя за собой густое туманное облако — это помешало местным жителям. Об этом рассказала читательница НГС, которая прислала в редакцию видео происходившего.



На сделанных девушкой кадрах видно, что при работе машины на асфальте от нее оставалась влага. Несмотря на это, сибирячка уверена: в воздухе поднимался не пар, а пыль от тротуара.

Видео уборки Источник: читательница NGS.RU

— Влагу она оставляла недолго — в основном поднимала пыль. По моему мнению, это не пар. Сначала облако пыли, потом оседает, и всё, — заявила читательница корреспонденту. — Тротуар прямо под окнами жилого дома, так что жителей первого-второго этажей очень жаль.



Чтобы узнать подробности о работе уборочной техники, НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска.



Ранее новосибирцы высказались об уборке тротуаров — комментарии оказались едкими, как смог.

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