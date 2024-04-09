«Великий пылесибирск»: новосибирцы высказались об уборке города — комментарии едкие, как смог

Пыль заметили в разных районах города Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Читатели отреагировали на фоторепортаж НГС с кадрами улиц Новосибирска, покрытых пылью. Они оставили больше 200 комментариев. Мы собрали самые едкие из них.



— Уточните место куда можно ещё отправиться на прогулку в нашем городе. Ведь куда не ткни — везде человейники и грязь, — пишет пользователь с ником «За державу обидно!».



— Маска не поможет. Тут меньше чем противогазом не отделаться. Глаза тоже беречь надо, — считает ex_Tommy58.



— Снег растаял. Почему на дорогах нет уборочной техники? Почему не моют дороги и тротуары? — Задается вопросом Гость.



Еще одну проблему новосибирских улиц обозначила пользователь с ником «Я_ИНАЯ»:



— Из-под снега появились не только окурки и фантики, но и каловые массы собакенов, чьи нерадивые хозяева плевать хотели на чистоту города. Я уже говорила вам — какайте у себя дома. Мы не должны передвигаться по тротуарам и придомовым территориям, как по минному полю. Нам вы и ваши питомцы уже поперек горла. Почему вы такие бессовестные?



— Великий пылесибирск, — кратко высказался Бармалей Вольдемар.



— Толстый слой пыли нас всех покрыл. Пыль у всех на устах и ах. Городок наш не очень большой. Стонут все как один: «Ой, Ой, Ой», — сочинил небольшой стих Гость.



— Да тут, по всей видимости, и маска не спасет, — считает другой Гость.



— Вы же тут вопили в три горла с ноября по апрель: ходить скользко. Вот вам и насыпали. Ну и эти, что на газонах паркуются, развезли, — возмутился комментатор.



— Вместо писания по утрам (кто, как сможет, так и прочитает), взяли по лопатке или метелочке — и за уборку улиц. Стало бы почище, — считает Гость.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой сообщить, какие меры предпринимаются для уменьшения количества пыли в городе.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев высказался о Новосибирске, назвав город недоразумением. Горожане в чем-то согласились с блогером, а некоторые — поспорили.

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