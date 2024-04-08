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Город Отправляясь на прогулку захватите маску: слой пыли покрыл улицы Новосибирска — фото после прихода весны

Отправляясь на прогулку захватите маску: слой пыли покрыл улицы Новосибирска — фото после прихода весны

Вместо подснежников из-под снега появились окурки и фантики

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Столб пыли поднимается от проезжающих машин

Уже не календарная, а самая настоящая весна пришла в Новосибирск. Вместе с приходом тепла в городе начинает активно таять с нег и из-под него, как подснежники, появляется мусор, который скопился за зиму. Вместе с грязью на тротуарах, слоем пыли поколись и здания. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по улицам города и запечатлел, как весной выглядит Новосибирск.

Памятник Ленину за зиму покрылся слоем пыли
С приходом весны вместо куч снега на тротуарах лежит слой пыли
Пылью покрылись и витрины
В лужах и грязи утопают трамвайные пути
На некоторых улицах тротуар подметен на половину
Вдоль дорог лежит не только слой пыли, но и мусор
Оставшиеся после обрезки деревьев мусор, так же появился с приходом весна, как первые подснежник
С приходом весны городские власти приступили к оборкам улиц
Некоторые тротуары моют вручную

Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать о графике уборки улиц.

Весной в Новосибирске во многих дворах появились болота грязи, лужи и гололед. Горожане показали, на что стала похожа их придомовая территория. Посмотрите на это в нашей подборке.

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Пыль Уборка улиц Весна Новосибирск
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