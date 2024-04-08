Город Отправляясь на прогулку захватите маску: слой пыли покрыл улицы Новосибирска — фото после прихода весны
Отправляясь на прогулку захватите маску: слой пыли покрыл улицы Новосибирска — фото после прихода весны
Вместо подснежников из-под снега появились окурки и фантики
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Уже не календарная, а самая настоящая весна пришла в Новосибирск. Вместе с приходом тепла в городе начинает активно таять с нег и из-под него, как подснежники, появляется мусор, который скопился за зиму. Вместе с грязью на тротуарах, слоем пыли поколись и здания. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по улицам города и запечатлел, как весной выглядит Новосибирск.
Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать о графике уборки улиц.
Весной в Новосибирске во многих дворах появились болота грязи, лужи и гололед. Горожане показали, на что стала похожа их придомовая территория. Посмотрите на это в нашей подборке.